AJet'ten Sevgililer Günü'ne Özel Kampanya

AJet, Sevgililer Günü için kampanyasını duyurdu. Kampanya dahilinde yurt dışı seyahatlerde ikinci bilet yüzde 50 indirimli olacak. Biletler bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.

AJet, Sevgililer Günü'ne özel kampanya başlattı. Kampanya dahilindeki indirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak.

Biletler, 16 Şubat-18 Mart tarihleri arasında Rusya hariç tüm yurt dışı hatlardaki seyahatlerde kullanılabilecek.

İKİNCİ BİLET YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Kampanya kapsamında aynı rezervasyon numarası (PNR) içerisinde yer alan ikinci bilet İtalya, Fransa ve İspanya hatlarında yüzde 20, diğer tüm yurt dışı hatlarında yüzde 50 indirimle satışa sunulacak. Ayrıca, ikinci bilet için seçilen hattın indirimi ile aynı oranda koltuk seçimi indirimi de yapılacak.

Biletler, sadece AJet.com ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.​​​​​​​

