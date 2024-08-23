Ajet'ten Büyük Kampanya: 38 Liraya Bilet Satışı Başladı
Ajet Havayolları, Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat edecek yolculara özel bir kampanya başlattı. 2
2-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında bilet alacak yolcular, 22 Ağustos - 24 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar için 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat etme fırsatı yakalayacaklar.
Bu cazip kampanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova ve Sırbistan'dan Türkiye'ye tek yön uçuşları kapsıyor. Biletler, 1 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
25 bin koltuk kampanya için tahsis edildi.
Almanya
Düsseldorf
İstanbul, Sabiha Gökçen
1 EUR + vergiler
Berlin
İstanbul, Sabiha Gökçen
Köln
İstanbul, Sabiha Gökçen
Frankfurt
İstanbul, Sabiha Gökçen
Hannover
İstanbul, Sabiha Gökçen
Hamburg
İstanbul, Sabiha Gökçen
Münih
İstanbul, Sabiha Gökçen
Stuttgart
İstanbul, Sabiha Gökçen
Avusturya
Viyana
İstanbul, Sabiha Gökçen
5 EUR + vergiler
Bosna Hersek
Saraybosna
İstanbul, Sabiha Gökçen
11 EUR + vergiler
İstanbul, Sabiha Gökçen
Belçika
Brüksel
İstanbul, Sabiha Gökçen
19 EUR + vergiler
Danimarka
Kopenhag
İstanbul, Sabiha Gökçen
19 EUR + vergiler
Fransa
Paris
İstanbul, Sabiha Gökçen
18 EUR + vergiler
Lyon
İstanbul, Sabiha Gökçen
Hollanda
Amsterdam
İstanbul, Sabiha Gökçen
5 EUR + vergiler
Kaynak: AA