Ailelere 18 Bin TL Destek Müjdesi! Her Ay Hesaplara Yatırılacak, Kimler Faydalanabilecek?
2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi sonrasında bakanlık ve birçok belediye, çocuklu aileler için destek ödemelerini hayata geçirdi.
Kaynak: İHA
2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında projeye yeni destek kalemleri de eklendi. Aile destek projesinde Gaziantep Şahinbey belediyesi de gündeme geldi. Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan bebek bezi yardımı ile ikiz bebeklerin bir yıl boyunca ihtiyaç duyacağı tüm bezler Şahinbey Belediyesi tarafından karşılanacak.
HER AY 18 BİN LİRA DESTEK VERİLECEK
Ayrıca, belediyenin üçüncü ve dördüncü çocuklar için sunduğu nakdi yardım programı çerçevesinde aileye her ay 9 bin TL destek sağlanacak. Hükümetin sunduğu ek destekle birlikte aile toplamda ayda 18 bin TL’lik yardım alacak.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, projeye ilişkin şunları söyledi:
Bunun yanında, üçüncü ve dördüncü çocuklar için maddi destek uygulamamız da mevcut. Bu ailemize ikiz bebek sahibi oldukları için her ay 9 bin TL nakdi destek vereceğiz. Aynı zamanda hükümetimizin de benzer bir uygulaması bulunmakta. Oradan da 9 bin TL alacaklar. Böylece aileye toplamda 18 bin TL tutarında bir nakdi destek sağlanmış olacak. Rabbim evlatlarını bahtiyar eylesin, sağlıkla büyümelerini nasip etsin. Ailemizi tebrik ediyorum.