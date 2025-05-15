Ailelere 18 Bin TL Destek Müjdesi! Her Ay Hesaplara Yatırılacak, Kimler Faydalanabilecek?

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, projeye ilişkin şunları söyledi:

Bunun yanında, üçüncü ve dördüncü çocuklar için maddi destek uygulamamız da mevcut. Bu ailemize ikiz bebek sahibi oldukları için her ay 9 bin TL nakdi destek vereceğiz. Aynı zamanda hükümetimizin de benzer bir uygulaması bulunmakta. Oradan da 9 bin TL alacaklar. Böylece aileye toplamda 18 bin TL tutarında bir nakdi destek sağlanmış olacak. Rabbim evlatlarını bahtiyar eylesin, sağlıkla büyümelerini nasip etsin. Ailemizi tebrik ediyorum.