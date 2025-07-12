Aileler Beğenmiyor Ama Çalışan Paraya Para Demiyor: Aylık 100 Bin TL Kazanılıyor
Yaz tatiliyle birlikte çırak umudu taşıyan oto sanayi esnafı yine hayal kırıklığına uğradı. Gençler ilgi göstermiyor, aileler sıcak bakmıyor ama oto tamir ustaları aylık 100 bin TL’ye kadar kazanç sağlıyor. Uzmanlar ve ustalar, mesleğin geleceği için acil önlem çağrısında bulunuyor.
Kaynak: İHA
İzmir Bornova 1. Sanayi Sitesi’nde yaz tatiliyle birlikte çırak bulma umuduna kapılan oto tamircileri, bekledikleri ilgiyi yine göremedi. Türkiye genelinde birçok sektörde yaşanan ara eleman sorunu, oto bakım ve onarım alanında da kendini ciddi şekilde hissettiriyor. Haftalık 4 bin TL civarında kazançla başlayan bu iş kolunda, deneyim kazandıkça aylık 80 ila 100 bin TL'ye kadar gelir elde edilebiliyor. Ancak gençler bu kazanç potansiyeline rağmen mesleğe ilgi göstermiyor.
"SANAYİDE HER DÜKKANDA ÇIRAK ARANIYOR"
İzmir Oto Tamircileri Odası Başkan Vekili Mustafa Sezer, sektörde nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın giderek arttığını belirterek, “Sanayide neredeyse her dükkânda çırak aranıyor. Ama maalesef bulamıyoruz. Özellikle meslek liselerinde okuyan öğrenciler 11. ve 12. sınıfa geldiklerinde, büyük firmalar tarafından hemen kapılıyor. Bu da sanayi sitelerinde ciddi bir boşluk yaratıyor. 5 bin çırak olsa, hemen işe başlayabilir” diye konuştu.
"AİLELER BU MESLEĞE ÖNYARGILI YAKLAŞIYOR"
45 yıllık oto tamircisi Selim Dalay ise, hem devletin 16 yaş altı gençlerin sanayiye gitmesine izin vermemesi hem de ailelerin önyargıları nedeniyle yeni çırakların yetişmediğini söyledi. “Çocuklarının üstü başı kirlenmesin diye sanayiye göndermek istemiyorlar ama bu işin geliri oldukça iyi. Küçük yaşta başlayanlar bugün ustalığa ulaşarak ciddi paralar kazanıyor. Ama yeni nesil gelmiyor” dedi.
"USTALAR YAŞLANDI, NESİL YETİŞMİYOR"
Selim Dalay’ın kardeşi ve aynı zamanda meslektaşı olan Hakan Dalay da, gençlerin mesleğe ilgisizliğinde hem ailelerin hem de bazı ustaların sorumluluğu olduğunu savundu. “Çocuklara sürekli getir-götür işleri yaptırılınca, mesleğe dair hevesleri kırılıyor. Bir yandan da aileler sanayi ortamını uygun bulmuyor. Oysa bu işin geleceği var. Elektrikli araçlarla birlikte sistem değişse de, fren balatası, süspansiyon gibi mekanik parçalar hep olacak. Yani bu meslek bitmeyecek” diye konuştu.
"GENÇLER KOLAY PARA PEŞİNDE"
Sanayiye 1961 yılında çırak olarak adım atan torna ustası Bülent Kapkaç ise en büyük kaybın mesleği sanatkârca icra edecek bir kuşağın artık yetişmemesi olduğunu söyledi. “Eskiden çıraklar gelir, işi öğrenir, usta olurdu. Şimdi kimse elini kirletmek istemiyor. Herkes masa başı, kolay para peşinde. Ama iş öğrenmeden para kazanmak mümkün değil. Benim yetiştirdiğim çıraklar dükkân açtı, başarılı oldular. Ama şimdi tamamen yalnız kaldım” dedi.
"GELİN BU MESLEĞİ ÖĞRENİN"
Sanayide çırak olarak çalışan 17 yaşındaki Arda Algan ise yaşıtlarına çağrıda bulunarak, “Bu iş zor olabilir ama emeğinizin karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Ben sanayide kendimi geliştiriyorum. Akranlarımı da bu mesleği öğrenmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sanayi esnafı, hem gençlerin bu alana yönlendirilmesi hem de eğitim politikalarında yeni düzenlemeler yapılması için yetkililere çağrıda bulunuyor. Aksi halde mesleki üretimin geleceği ciddi risk altında.