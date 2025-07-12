Aileler Beğenmiyor Ama Çalışan Paraya Para Demiyor: Aylık 100 Bin TL Kazanılıyor

"AİLELER BU MESLEĞE ÖNYARGILI YAKLAŞIYOR"

45 yıllık oto tamircisi Selim Dalay ise, hem devletin 16 yaş altı gençlerin sanayiye gitmesine izin vermemesi hem de ailelerin önyargıları nedeniyle yeni çırakların yetişmediğini söyledi. “Çocuklarının üstü başı kirlenmesin diye sanayiye göndermek istemiyorlar ama bu işin geliri oldukça iyi. Küçük yaşta başlayanlar bugün ustalığa ulaşarak ciddi paralar kazanıyor. Ama yeni nesil gelmiyor” dedi.

"USTALAR YAŞLANDI, NESİL YETİŞMİYOR"

Selim Dalay’ın kardeşi ve aynı zamanda meslektaşı olan Hakan Dalay da, gençlerin mesleğe ilgisizliğinde hem ailelerin hem de bazı ustaların sorumluluğu olduğunu savundu. “Çocuklara sürekli getir-götür işleri yaptırılınca, mesleğe dair hevesleri kırılıyor. Bir yandan da aileler sanayi ortamını uygun bulmuyor. Oysa bu işin geleceği var. Elektrikli araçlarla birlikte sistem değişse de, fren balatası, süspansiyon gibi mekanik parçalar hep olacak. Yani bu meslek bitmeyecek” diye konuştu.