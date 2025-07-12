Ailece Hobi Olarak Başladılar Patron Oldular: Türkiye’nin Her Yerine Satıyorlar, Paraya Para Demiyorlar

Mum yapımında ihtiyaç duyulan malzemelerin yetersiz olduğunu fark eden Kasap çifti, bu alandaki açığı fırsata çevirerek üretime başladı. Kendi atölyelerini kuran çift, silikon kalıplar, ahşap fitiller, esanslar ve boyalar üretmeye başladı. Aileye Fatih Kasap’ın kardeşi Tarık Kasap da katılınca, ortaya güçlü bir işbirliği çıktı. Bugün 600’den fazla kalıp modeli geliştiren ekip, yalnızca geçen yıl 60 bin kalıp ve 1 milyon ahşap fitil üretimi gerçekleştirdi.