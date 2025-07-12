Ailece Hobi Olarak Başladılar Patron Oldular: Türkiye’nin Her Yerine Satıyorlar, Paraya Para Demiyorlar
Pandemide evde başladıkları basit bir hobi, kısa sürede üretim atölyesine dönüştü. Kalıp ve malzeme üretimine geçen aile, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor, siparişlere yetişmekte zorlanıyor.
Kaynak: AA
Bursa’da yaşayan Aslı ve Fatih Kasap çifti, Kovid-19 salgını sürecinde evde geçirdikleri zamanı değerlendirmek için dekoratif mum yapımına yöneldi. Başlangıçta ev ortamında mum üretimiyle ilgilenen çift, kullandıkları malzemelerin kalitesinden memnun kalmayınca üretim sürecine daha profesyonel bir şekilde dahil olmaya karar verdi.
Mum yapımında ihtiyaç duyulan malzemelerin yetersiz olduğunu fark eden Kasap çifti, bu alandaki açığı fırsata çevirerek üretime başladı. Kendi atölyelerini kuran çift, silikon kalıplar, ahşap fitiller, esanslar ve boyalar üretmeye başladı. Aileye Fatih Kasap’ın kardeşi Tarık Kasap da katılınca, ortaya güçlü bir işbirliği çıktı. Bugün 600’den fazla kalıp modeli geliştiren ekip, yalnızca geçen yıl 60 bin kalıp ve 1 milyon ahşap fitil üretimi gerçekleştirdi.
TEKNİK BİLGİLERİNİ ÜRETİME TAŞIDILAR
Restorasyon uzmanı olan Aslı Kasap, sanat ve teknik bilgisini bu işe aktararak üretim sürecinde kaliteyi ön plana çıkardıklarını belirtti. "İlk başladığımızda piyasadaki ürünlerin teknik kalitesi bizi tatmin etmedi. Kullandığımız malzemelerle kaliteli sonuç alamayınca, kendi üretimimizi yapmaya karar verdik" diyen Kasap, müşterilerine sadece ürün satmakla kalmayıp, teknik destek de verdiklerini söyledi.
“KALIP ÜRETİMİNDE CNC TECRÜBESİ ÖNEMLİ ROL OYNADI”
Fatih Kasap ise geçmişte otomotiv sektöründe kalıpçı olarak çalıştığını ve CNC makineleri konusunda deneyimi olduğunu anlattı. Bu tecrübesini mum kalıbı üretimine aktararak kendi makinelerini programladıklarını ifade etti. Kasap, kaliteli malzeme üretmeyi hedeflediklerini ve bu süreçte yurt dışından da ham madde tedarik etmeye başladıklarını vurguladı.
ÜÇ BOYUTLU TASARIMLA GELİŞİM SAĞLADILAR
Tarık Kasap ise uzun yıllar restorasyon projelerinde çizim yaptığını ve dijital modelleme konusunda deneyimi olduğunu belirtti. Kalıp tasarımlarında bu bilgi birikimini kullandığını söyleyen Kasap, "İlk başta 2D ile başladık, şimdi 3D çizimlerle özel kalıplar hazırlıyoruz. Müşterilerden gelen talepler çeşitleniyor, biz de bu doğrultuda üretimimizi geliştiriyoruz," dedi.