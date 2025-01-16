'Aile Yılı'na Özel 545 Bin TL Destek! Şartlar Belli Oldu, Başvuru Ekranı Açıldı: 60 Ay Boyunca Ödenecek

ŞU ANDA İKİ ÇOCUĞU OLAN BİRİSİ YENİDEN ÇOCUK SAHİBİ OLURSA NE OLACAK?

1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğun her çocuk için ödeme yapılacak. Şu anda iki çocuğu olan birisi üçüncü çocuğa sahip olursa ayda 5 bin lira almaya başlayacak. Dördüncü çocuk olursa onun için de ayrıca 5 bin lira daha ödenecek.