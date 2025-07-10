Aile Hekimliğinde Yeni Dönem: 1 Yıl Süre Verildi! Maaşlarda Kesinti Yapılacak

MUAYENEYE GELMEYENE MAAŞTAN KESİNTİ UYGULAMASI SÜRECEK

Aile hekimlerine yapılan ödemeler, kayıtlı hasta sayısına göre hesaplanıyor. Ancak uygulamaya göre, belirli bir süre hekime başvurmayan hastalar için maaşta kesinti yapılıyor. Haziran ayında başlatılan ve 6 aylık süreyi baz alan sistemle birlikte bazı hekimlerin maaşlarında düşüş yaşanmıştı.