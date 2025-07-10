Aile Hekimliğinde Yeni Dönem: 1 Yıl Süre Verildi! Maaşlarda Kesinti Yapılacak
Aile hekimliğinde yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Artık hekime gitmeyen hastalar için maaş kesintisi 6 ay değil, 1 yıl sonra uygulanacak. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle aile hekimlerine yönelik önemli bir değişiklik hayata geçirildi. Daha önce 6 ay olarak belirlenen muayene olmama süresi, 1 yıla çıkarıldı. Artık kayıtlı hastasının 1 yıl boyunca aile hekimine gitmemesi halinde maaş kesintisi uygulanacak.
MUAYENEYE GELMEYENE MAAŞTAN KESİNTİ UYGULAMASI SÜRECEK
Aile hekimlerine yapılan ödemeler, kayıtlı hasta sayısına göre hesaplanıyor. Ancak uygulamaya göre, belirli bir süre hekime başvurmayan hastalar için maaşta kesinti yapılıyor. Haziran ayında başlatılan ve 6 aylık süreyi baz alan sistemle birlikte bazı hekimlerin maaşlarında düşüş yaşanmıştı.
SÜRE 1 YILA UZATILDI
Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte bu süre 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Böylece, aile hekiminin maaşında kesinti uygulanabilmesi için hastanın en az 1 yıl boyunca hiç muayeneye gitmemiş olması gerekiyor.