Ağustos Ayında Bu Yatırıma Yönelen Zengin Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayında en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı külçe altın olurken, en çok kaybettiren ise BIST 100 endeksi oldu. Borsa ve tahvil dışındaki finansal yatırım araçları, yatırımcısına reel getiri sağladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
TÜİK'in analizine göre, Ağustos ayında yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde aylık en yüksek reel getiri yüzde 4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,01 ile külçe altında gerçekleşti.
Diğer yatırım araçlarına bakıldığında; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 2,18, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,64 ve dolar yüzde 0,60 oranlarında yatırımcısına reel kazanç sağladı. Ancak devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,07 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile hesaplandığında ise euro yüzde 1,40 ve mevduat faizi yüzde 0,86 oranında kazandırırken, dolar yüzde 0,18, DİBS yüzde 1,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 10,76 oranında kayıpla kapattı.
Yıllık bazda değerlendirildiğinde de külçe altın, en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,54 oranında reel getiri sağladı.
Diğer yatırım araçları ise yıllık değerlendirmede yatırımcısına kaybettirdi. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 3,58, euro yüzde 7,30, dolar yüzde 8,12, mevduat faizi yüzde 11,20 ve DİBS yüzde 24,61 oranında değer kaybetti. TÜFE ile hesaplandığında ise BIST 100 endeksi yüzde 13,87, euro yüzde 17,19, dolar yüzde 17,92, mevduat faizi yüzde 20,68 ve DİBS yüzde 32,66 oranında yatırımcısına zarar ettirdi.