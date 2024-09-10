Ağustos Ayında Bu Yatırıma Yönelen Zengin Oldu

Diğer yatırım araçları ise yıllık değerlendirmede yatırımcısına kaybettirdi. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 3,58, euro yüzde 7,30, dolar yüzde 8,12, mevduat faizi yüzde 11,20 ve DİBS yüzde 24,61 oranında değer kaybetti. TÜFE ile hesaplandığında ise BIST 100 endeksi yüzde 13,87, euro yüzde 17,19, dolar yüzde 17,92, mevduat faizi yüzde 20,68 ve DİBS yüzde 32,66 oranında yatırımcısına zarar ettirdi.