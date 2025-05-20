Ağaçtan Bedavaya Toplayıp Para Basıyor: Günde 5 Tane Yapıyor, Tüm Türkiye’ye Satıyor
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde andız kozalaklarından elde ettiği çekirdeklerle tespih üreten Mustafa Üstünel, 35 yıldır bu zanaatı sürdürüyor. Coğrafi işaret tescilli Kadirli andız tespihi, doğallığı ve el işçiliğiyle Türkiye’nin dört bir yanından yoğun talep görüyor.
Kaynak: AA
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Mustafa Üstünel, doğayla iç içe yürüttüğü mesleğini 35 yıldır sürdürüyor. Andız ağaçlarının kozalaklarından elde ettiği çekirdeklerle coğrafi işaret tescilli tespihler üreten Üstünel, ustalığını teknolojiyle birleştirerek ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor.
AĞAÇLARDAN BEDAVAYA TEK TEK TOPLUYOR
Henüz 19 yaşındayken çırak olarak adım attığı meslekte, bugün usta konumunda olan Mustafa Üstünel, üretimin ilk adımını Kadirli’nin yüksek rakımlı ormanlarında atıyor. Andız ağaçlarının kozalaklarını toplayarak işe başlayan Üstünel, malzemesini bizzat doğadan temin ediyor.
Evini atölyeye çeviren usta, kuruttuğu kozalakların çekirdeklerini kavlatma makinesiyle kabuğundan ayırıyor, ardından tornada işleyerek her biri el emeği olan 33’lük tespihlere dönüştürüyor. Farklı renk ve desenlerde hazırladığı bu doğal ürünler, sadece Osmaniye’de değil, Türkiye’nin dört bir yanında ilgi görüyor.
GÜNDE SADECE 5 TANE YAPIYOR, PARAYA PARA DEMİYOR
Üstünel, andız tespihlerinin doğal yapısı, hoş kokusu ve kolay çekimi sayesinde yoğun talep gördüğünü belirterek, "Günde ortalama 5 tespih yapabiliyorum. Her biri zaman, emek ve dikkat gerektiriyor. Ürünlerimiz Türkiye’nin her bölgesine ulaşıyor, geri dönüşler de oldukça olumlu" ifadelerini kullandı.
TESPİHLERE COĞRAFİ İŞARET DESTEĞİ
Kadirli andız tespihinin Nisan ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenmesi, Üstünel ve meslektaşları için önemli bir dönüm noktası oldu. Üstünel, bu belgenin tespihlerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, "Coğrafi işaret, emeğimizin tescillenmesidir. Bu sayede ürünlerimizin bilinirliği artacak" dedi.
USTALIK DEVAM EDİYOR AMA ÇIRAK BULAMIYOR
35 yıllık ustalığa rağmen mesleğin geleceği konusunda endişeli olan Üstünel, çırak yetiştirmekte zorlandığını da sözlerine ekledi. "Bu meslek gönül ve sabır ister. Maalesef yeni nesil bu sabrı göstermek istemiyor. Oysa doğadan gelen böyle bir değerin kaybolmaması gerekir" diyerek geleneksel zanaatlara sahip çıkılması gerektiğini hatırlattı.