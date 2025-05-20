Ağaçtan Bedavaya Toplayıp Para Basıyor: Günde 5 Tane Yapıyor, Tüm Türkiye’ye Satıyor

Evini atölyeye çeviren usta, kuruttuğu kozalakların çekirdeklerini kavlatma makinesiyle kabuğundan ayırıyor, ardından tornada işleyerek her biri el emeği olan 33’lük tespihlere dönüştürüyor. Farklı renk ve desenlerde hazırladığı bu doğal ürünler, sadece Osmaniye’de değil, Türkiye’nin dört bir yanında ilgi görüyor.