Afyonkarahisar'da Kışlık Hasat Başladı: Faydaları Saymakla Bitmiyor
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 40 bin dekar alanda ekili olan kışlık patatesin hasadı başladı.
Kaynak: İHA
15 bin dekarı sözleşmeli üretimle ekilen agria cinsi patatesin kilogram fiyatı 5-8 TL arasında değişiyor. Rekoltenin bu yıl iyi olduğu belirtiliyor. Patates, sağlık açısından da pek çok fayda sunuyor. Kolesterolü düşürmesi ve kabızlık ile basur gibi sindirim sorunlarına iyi gelmesiyle dikkat çekiyor.
"VERİMLİ BİR YIL GEÇİRİYORUZ"
Patates üreticisi İbrahim Eroğlu, "Bölgenin patates enerjisi çok yüksek, verimli bir yıl geçiriyoruz. Afetlerden uzak bir sezon oldu. Günlük yaklaşık 7-8 ton patates sevkiyatımız var ve bu yaklaşık 45 gün sürecek. Şu an çiftçide patates fiyatı 5-7 TL arasında, ancak ihracatın artmasıyla fiyatların yükselmesini bekliyoruz" dedi.
TARIM İŞÇİLERİ YOĞUN ÇALIŞIYOR
Patates hasadına katılan işçilerden Sedat İnan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelerek hasatta çalıştığını belirtti. Yevmiye usulü çalışan İnan, "Sabah erkenden kalkıp geceye kadar çalışıyoruz. Çoluk çocuğumuzla birlikte her türlü hava koşulunda, tarım işçiliği yapıyoruz. Günlük kazancımız 800-1000 TL arasında değişiyor" diye konuştu.
PATATESİN SAĞLIK FAYDALARI
Patates, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle dikkat çekiyor. C vitamini, potasyum ve B6 vitamini açısından zengin olan patates, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kalp sağlığını destekler. Ayrıca, patates kabuğunda bulunan lifler, sindirim sistemine yardımcı olur, kabızlığı önler ve sağlıklı bağırsak florasını destekler. Bu özellikleriyle patates, sadece bir gıda değil, aynı zamanda sağlık açısından faydalı bir besin kaynağıdır.