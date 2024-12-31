Afyonkarahisar'da Kışlık Hasat Başladı: Faydaları Saymakla Bitmiyor

PATATESİN SAĞLIK FAYDALARI

Patates, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle dikkat çekiyor. C vitamini, potasyum ve B6 vitamini açısından zengin olan patates, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kalp sağlığını destekler. Ayrıca, patates kabuğunda bulunan lifler, sindirim sistemine yardımcı olur, kabızlığı önler ve sağlıklı bağırsak florasını destekler. Bu özellikleriyle patates, sadece bir gıda değil, aynı zamanda sağlık açısından faydalı bir besin kaynağıdır.