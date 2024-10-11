Afyon'da Beklenen Hasat Başladı: Kontroller Tamamlandı

SÜT ÜRETİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle:

Sorgum sudan otu sorgum ve sudan otlarının melezlenmesiyle elde edilmektedir. Sudan otunun yaprak ve kökleri daha ince olduğundan, sindirimi daha kalın bir yaprak sistemine sahip Sorgum otundan daha kolaydır. Ayrıca, yeniden büyüme potansiyeli yüksektir. Besin değeri zengin, yüksek verimli ve süt verimi için önemli bileşenler içeren bir yem bitkisidir. Özellikle lignin oranı azaltıldığında, daha yüksek oranda lif içeriği sindirilebildiğinden, süt üretimi için büyük fayda sağlamaktadır. İlimizde hayvan beslemesinde kullanılan ürünlerden ve bakanlığımızca yürütülmekte olan yem bitkileri desteklemesine tabi olan silajlık sorgum sudan otu melezi kontrolü çerçevesinde İl Müdürlüğümüz Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik ekibi, Bolvadin ve Çay ilçelerinde silajlık sorgum sudan otu melezinin hasat, hasat olgunluğu denetim ve kontrollerini gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.