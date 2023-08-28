Adına binlerce lira ödeme yattığını görenler var: Dikkat, alacaklı olabilirsiniz

BİRÇOK KURUMDAN ALACAKLI OLABİLİRSİNİZ

Sağlık, eğitim, vergi dairesi gibi pek çok kalemde devletin kurum ve kuruluşlarından vatandaşın alacağı olabilir. Bunu öğrenmek için e-Devlet kapısının çalınması gerekiyor.