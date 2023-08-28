Adına binlerce lira ödeme yattığını görenler var: Dikkat, alacaklı olabilirsiniz
Hiç hesapta yokken devletten alacaklı olduğunu öğrenen birçok vatandaş, büyük şaşkınlık yaşadı.
Eğitim, sağlık veya Sosyal Güvenlik Kurumu gibi çeşitli devlet kurum veya kuruluşları tarafından adına para yatırılıp yatırılmadığını öğrenmenin basit bir yolu bulunuyor.
Yöntemi öğrenenler hızla sorgulama ekranına gitti; kimi umduğunu bulamadı kimiyse sürprizle karşılaştı.
BİRÇOK KURUMDAN ALACAKLI OLABİLİRSİNİZ
Sağlık, eğitim, vergi dairesi gibi pek çok kalemde devletin kurum ve kuruluşlarından vatandaşın alacağı olabilir. Bunu öğrenmek için e-Devlet kapısının çalınması gerekiyor.
PARA İADELERİ VE TÜM ÖDEMELER BU EKRANDA
e-Devlet'e girildiğinde ise arama kısmında 'şahıs ödemeleri sorgulama' seçeneğini aratıp tıklamak yeterli oluyor.