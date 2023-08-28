Adına binlerce lira ödeme yattığını görenler var: Dikkat, alacaklı olabilirsiniz

Hiç hesapta yokken devletten alacaklı olduğunu öğrenen birçok vatandaş, büyük şaşkınlık yaşadı.

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Adına binlerce lira ödeme yattığını görenler var: Dikkat, alacaklı olabilirsiniz - Resim: 1

Eğitim, sağlık veya Sosyal Güvenlik Kurumu gibi çeşitli devlet kurum veya kuruluşları tarafından adına para yatırılıp yatırılmadığını öğrenmenin basit bir yolu bulunuyor.

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Adına binlerce lira ödeme yattığını görenler var: Dikkat, alacaklı olabilirsiniz - Resim: 2

Yöntemi öğrenenler hızla sorgulama ekranına gitti; kimi umduğunu bulamadı kimiyse sürprizle karşılaştı.

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Adına binlerce lira ödeme yattığını görenler var: Dikkat, alacaklı olabilirsiniz - Resim: 3

BİRÇOK KURUMDAN ALACAKLI OLABİLİRSİNİZ

Sağlık, eğitim, vergi dairesi gibi pek çok kalemde devletin kurum ve kuruluşlarından vatandaşın alacağı olabilir. Bunu öğrenmek için e-Devlet kapısının çalınması gerekiyor.

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Adına binlerce lira ödeme yattığını görenler var: Dikkat, alacaklı olabilirsiniz - Resim: 4

PARA İADELERİ VE TÜM ÖDEMELER BU EKRANDA

e-Devlet'e girildiğinde ise arama kısmında 'şahıs ödemeleri sorgulama' seçeneğini aratıp tıklamak yeterli oluyor.

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