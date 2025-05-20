Adidas'tan Alışveriş Yapanlar Yandı! Türkiye'deki Müşterilerine Mail Gitti! Büyük Skandal Patladı
Ünlü spor ayakkabı markası Adidas, müşteri verilerinin sızdırıldığını duyurdu. Ad, e-posta ve telefon gibi bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçtiği açıklanırken, kart bilgilerinin güvende olduğu belirtildi. Şirket, kullanıcıları şüpheli mesajlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca tanınan spor giyim devi Adidas, kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir veri güvenliği ihlaliyle gündemde. Şirket tarafından müşterilere gönderilen e-posta iletisiyle, kişisel bilgilere yetkisiz erişim sağlandığı doğrulandı. Adidas’ın açıklamasında, "Kısa süre önce yaşanan ve verilerinizi etkileyebilecek bir durum hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı. Şirket, bazı müşteri bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından erişildiğini ve bu durumun bir güvenlik ihlali olduğunu belirtti.
HANGİ VERİLER ÇALINDI?
Şirketin verdiği bilgilere göre ihlal, müşteri hizmetleriyle temasa geçen kullanıcıların bazı kişisel bilgilerini kapsıyor. Bunlar arasında ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi gibi iletişim bilgileri bulunuyor. Ancak Adidas, kredi kartı bilgileri ve diğer finansal verilerin olaydan etkilenmediğini vurguladı.
ADİDAS'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Adidas, olayın ardından hemen harekete geçerek kapsamlı bir araştırma başlattıklarını ve gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını belirtti. Şirket açıklamasında, bazı müşteri hesaplarının parolalarının sıfırlandığını ve sistemlerine ek güvenlik katmanları eklendiğini duyurdu.
KULLANILARA UYARI: DİKKAT EDİN
Şirket, şu ana kadar müşterilere doğrudan zarar veren bir durumun tespit edilmediğini bildirirken, kullanıcıların yine de şüpheli e-postalara karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Adidas, müşterilerinden hiçbir zaman kredi kartı, banka bilgileri veya şifre gibi hassas bilgileri doğrudan istemeyeceğini de özellikle vurguladı.