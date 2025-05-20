Adidas'tan Alışveriş Yapanlar Yandı! Türkiye'deki Müşterilerine Mail Gitti! Büyük Skandal Patladı

Dünyaca tanınan spor giyim devi Adidas, kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir veri güvenliği ihlaliyle gündemde. Şirket tarafından müşterilere gönderilen e-posta iletisiyle, kişisel bilgilere yetkisiz erişim sağlandığı doğrulandı. Adidas’ın açıklamasında, "Kısa süre önce yaşanan ve verilerinizi etkileyebilecek bir durum hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı. Şirket, bazı müşteri bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından erişildiğini ve bu durumun bir güvenlik ihlali olduğunu belirtti.