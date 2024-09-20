Adidas'a Büyük Şok! Harekete Geçildi

Açıklamada, "Mahkeme kararının gereğini yerine getirmek üzere, 18.01.2024 tarihli Kurul kararı ile Adidas hakkında ön araştırma yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ön araştırma sürecinde toplanan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, Adidas’ın yetkili satıcılarının satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarının ciddi ve yeterli bulunması üzerine, 28.08.2024 tarihli kararla Adidas hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.