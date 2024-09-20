Adidas'a Büyük Şok! Harekete Geçildi
Dünya devlerinden olan Adidas'a Türkiye'den büyük şok. Rekabet Kurulu resmen harekete geçti. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Rekabet Kurulu, Adidas'ın yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemesi nedeniyle Rekabet Kanunu'nun 4. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Bu soruşturma, daha önce reddedilen şikayetlerin mahkeme tarafından iptal edilmesinin ardından hayata geçirildi.
Rekabet Kurulu, Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi hakkında, yetkili satıcılarının satış fiyatlarına müdahale ettiğine dair şüpheler doğrultusunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği iddialarını araştırmaya başladı.
Kurul, yaptığı açıklamada, daha önce gerçekleştirilen ön araştırmanın sonucunda şikayetlerin reddedildiğini ve soruşturma açılmamasına dair verilen kararın, Ankara 12. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından sürecin yeniden değerlendirildiğini belirtti.
Açıklamada, "Mahkeme kararının gereğini yerine getirmek üzere, 18.01.2024 tarihli Kurul kararı ile Adidas hakkında ön araştırma yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Ön araştırma sürecinde toplanan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, Adidas’ın yetkili satıcılarının satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarının ciddi ve yeterli bulunması üzerine, 28.08.2024 tarihli kararla Adidas hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.