Adidas Genel Merkezine Polis Baskını

Adidas'ın Almanya'daki genel merkezine, uzun zamandır süren vergi soruşturması kapsamında baskın düzenledi.

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Adidas Genel Merkezine Polis Baskını

Adidas'ın Almanya'da yer alan genel merkezine, uzun zamandır sürdürülen vergi soruşturması kapsamında baskın gerçekleştirildi.

İDDİALARI KABUL ETTİLER

Adidas haberi doğrulayarak konuyla ilgili olarak gümrük yetkilileriyle birkaç yıldır iletişim içerisinde olduğunu ve kendilerine belge ve bilgi sağladıklarını açıkladı.

Adidas tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Ekim 2019 ile Ağustos 2024 arasındaki dönemi içerdiği ve Almanya'ya ürün ithalatına ilişkin gümrük ve vergi düzenlemelerine uyulmasıyla ilgili olduğu ifade edilirken, yetkililerle iş birliği içerisinde oldukları belirtildi.

Adidas Genel Merkezine Polis Baskını - Resim : 1

"MALİ ETKİ BEKLENMİYOR"

Şirket, Alman yasaları ile Avrupa yasalarının farklı yorumlanması nedeniyle ortaya çıkan soruların açıklığa kavuşturulması için gümrük yetkilileriyle yakın bir şekilde çalışmaya sürdüreceklerini dile getirdi.

Firma ayrıca açıklamasında "Şirketimiz, soruşturmayla bağlantılı olarak önemli bir mali etki beklemiyor" diye ekledi.

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Kaynak: Reuters

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