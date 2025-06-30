Adı Bilinmiyor, Fiyatı Altını Solluyor! Sadece Orada Üretiliyor, Kilosu 205 Bin TL'ye Satılıyor

Dünyada bugüne kadar üretilmiş en pahalı peynirlerden biri olan Pule, fiyatıyla olduğu kadar içeriğiyle de dikkat çekiyor. Sırbistan’da üretilen bu eşsiz peynirin kilosu günümüzde yaklaşık 205 bin TL'ye satılıyor. Bu yüksek fiyatın arkasında ise şaşırtıcı bir detay var. Pule, Balkan eşeklerinin sütünden yapılıyor.