Adı Bilinmiyor, Fiyatı Altını Solluyor! Sadece Orada Üretiliyor, Kilosu 205 Bin TL'ye Satılıyor
Dünyanın en pahalı peyniri olarak bilinen Pule, kilosu 205 bin TL’ye alıcı buluyor. Balkan eşeklerinin sütünden üretilen bu özel peynir, hem fiyatı hem de üretim süreciyle şaşkınlık yaratıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyada bugüne kadar üretilmiş en pahalı peynirlerden biri olan Pule, fiyatıyla olduğu kadar içeriğiyle de dikkat çekiyor. Sırbistan’da üretilen bu eşsiz peynirin kilosu günümüzde yaklaşık 205 bin TL'ye satılıyor. Bu yüksek fiyatın arkasında ise şaşırtıcı bir detay var. Pule, Balkan eşeklerinin sütünden yapılıyor.
KİLOSU 205 BİN TL'YE SATILIYOR, HERKES BULAMIYOR
Kırık beyaz rengi ve yoğun dokusuyla tanınan Pule peynirinin içeriğinin %60'ı eşek sütünden oluşuyor. Ancak bu süt hem az bulunuyor hem de üretimi son derece zahmetli. Dişi bir eşek günde en fazla 2 litre süt verebilirken, sağım işlemi hala elle yapılıyor çünkü özel bir sağım makinesi bulunmuyor. Bu mucize peynir yaklaşık 205 bin TL'ye satılıyor.
BİR KİLO PEYNİR İÇİN 25 LİTRE SÜT GEREKİYOR
Zasavica Doğa Rezervi'nde üretim yapan Slobodan Simic’e göre, sadece 1 kilo Pule üretmek için yaklaşık 25 litre eşek sütü gerekiyor. Bu da hem maliyeti artırıyor hem de üretimi sınırlı hale getiriyor. Tadı bakımından İspanyol Manchego peynirine benzetilen Pule, yalnızca zengin aromasıyla değil, üretim süreciyle de sıra dışı bir konumda.
SADECE ZASAVICA’DA ÜRETİLİYOR
Pule peynirine ulaşmak isteyenlerin rotasını Sırbistan’ın kuzeybatısında yer alan Zasavica sulak alanlarına çevirmesi gerekiyor. Zira bu özel peynir sadece burada üretiliyor ve sınırlı sayıda satışa sunuluyor.
EŞEK SÜTÜNÜN TARİHİ KÖKLERİ VAR
Antik çağlardan bu yana “şifa kaynağı” olarak görülen eşek sütü, bağışıklık sistemini destekleyici ve iltihap önleyici özellikleriyle biliniyor. Hatta efsaneye göre Kleopatra’nın güzellik sırlarından biri de eşek sütü banyosuydu.