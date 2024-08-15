Adana’da Hasadı Sürüyor, 2 Bin 470 Kişinin Emeği Var: Sofralara Bereket Yağacak

Ülkemizin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Adana'da, 2024 yılı bal hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 bin 470 arıcı 495 bin kovanda bal üretimiyle ülke genelinde ikinci sırada yer alan Adana, zengin bitki örtüsü ve arıcıların özverili çalışmaları sayesinde bu yıl da yüksek bir üretim bekliyor.