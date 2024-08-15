Adana’da Hasadı Sürüyor, 2 Bin 470 Kişinin Emeği Var: Sofralara Bereket Yağacak
Adana’da 2 bin 470 emekçinin kollektif bir şekilde çalışmasıyla hasadına devam ediliyor. Zengin bitki örtüsü ile yetişen ürünler çok seviliyor. Bu yıl rekor üretim bekleniyor.
Ülkemizin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Adana'da, 2024 yılı bal hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 bin 470 arıcı 495 bin kovanda bal üretimiyle ülke genelinde ikinci sırada yer alan Adana, zengin bitki örtüsü ve arıcıların özverili çalışmaları sayesinde bu yıl da yüksek bir üretim bekliyor.