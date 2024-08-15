Adana’da Hasadı Sürüyor, 2 Bin 470 Kişinin Emeği Var: Sofralara Bereket Yağacak

Adana’da 2 bin 470 emekçinin kollektif bir şekilde çalışmasıyla hasadına devam ediliyor. Zengin bitki örtüsü ile yetişen ürünler çok seviliyor. Bu yıl rekor üretim bekleniyor.

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Adana’da Hasadı Sürüyor, 2 Bin 470 Kişinin Emeği Var: Sofralara Bereket Yağacak - Resim: 1

Ülkemizin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Adana'da, 2024 yılı bal hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 bin 470 arıcı 495 bin kovanda bal üretimiyle ülke genelinde ikinci sırada yer alan Adana, zengin bitki örtüsü ve arıcıların özverili çalışmaları sayesinde bu yıl da yüksek bir üretim bekliyor.

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