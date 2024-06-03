Adana'da hasadı başladı, fiyatlar alaşağı oldu: Tarlada kilosu 7 TL!

Hasadın sürdüğü coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunda fiyatlar düştü.

Tescilli Adana karpuzu, iç piyasanın yanı sıra Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya da ihraç ediliyor.

"FİYATI 7 TL'YE DÜŞTÜ"

Hasada ilişkin açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Mayıs ayının ilk haftasında karpuzun kilogram fiyatı 11-12 liradan piyasaya girdi. Ancak şuanda karpuz fiyatı 7 liraya kadar düştü. Eğer karpuz 7 liranın altına düşerse çiftçi ancak maliyetini kurtaracak. Biz çiftçimizin para kazanmasını bekliyoruz" dedi.

KARPUZ

Karpuz, yüzde 92 su içerir. Bu nedenle yaz aylarında serinlemek için ideal bir meyvedir.

Ayrıca A vitamini, C vitamini, potasyum ve magnezyum gibi besin maddeleri bakımından da zengindir.

Karpuzun faydaları:

- Vücuttaki sıvı dengesini korumaya yardımcı olur,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Cilt sağlığını korur,

- Sindirim sistemini düzenler,

- Böbrek taşlarının oluşmasını önler,

- Tansiyonu düşürmeye yardımcı olur,

- Kilo vermeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem