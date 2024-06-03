Adana'da hasadı başladı, fiyatlar alaşağı oldu: Tarlada kilosu 7 TL!
Adana'da karpuz hasadı başladı. Yaz aylarında serinlemek için ideal bir meyve olan ve A vitamini, C vitamini, potasyum ve magnezyum gibi besin maddeleri bakımından da zengin olan karpuzun tarlada kilosu 7 TL'ye düştü.
Hasadın sürdüğü coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunda fiyatlar düştü.
Tescilli Adana karpuzu, iç piyasanın yanı sıra Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya da ihraç ediliyor.
"FİYATI 7 TL'YE DÜŞTÜ"
Hasada ilişkin açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Mayıs ayının ilk haftasında karpuzun kilogram fiyatı 11-12 liradan piyasaya girdi. Ancak şuanda karpuz fiyatı 7 liraya kadar düştü. Eğer karpuz 7 liranın altına düşerse çiftçi ancak maliyetini kurtaracak. Biz çiftçimizin para kazanmasını bekliyoruz" dedi.
KARPUZ
Karpuz, yüzde 92 su içerir. Bu nedenle yaz aylarında serinlemek için ideal bir meyvedir.
Ayrıca A vitamini, C vitamini, potasyum ve magnezyum gibi besin maddeleri bakımından da zengindir.
Karpuzun faydaları:
- Vücuttaki sıvı dengesini korumaya yardımcı olur,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Cilt sağlığını korur,
- Sindirim sistemini düzenler,
- Böbrek taşlarının oluşmasını önler,
- Tansiyonu düşürmeye yardımcı olur,
- Kilo vermeye yardımcı olur.
Kaynak: Gerçek Gündem