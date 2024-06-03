Adana'da hasadı başladı, fiyatlar alaşağı oldu: Tarlada kilosu 7 TL!

Adana'da karpuz hasadı başladı. Yaz aylarında serinlemek için ideal bir meyve olan ve A vitamini, C vitamini, potasyum ve magnezyum gibi besin maddeleri bakımından da zengin olan karpuzun tarlada kilosu 7 TL'ye düştü.

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Hasadın sürdüğü coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunda fiyatlar düştü.

Tescilli Adana karpuzu, iç piyasanın yanı sıra Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya da ihraç ediliyor.

"FİYATI 7 TL'YE DÜŞTÜ"

Hasada ilişkin açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Mayıs ayının ilk haftasında karpuzun kilogram fiyatı 11-12 liradan piyasaya girdi. Ancak şuanda karpuz fiyatı 7 liraya kadar düştü. Eğer karpuz 7 liranın altına düşerse çiftçi ancak maliyetini kurtaracak. Biz çiftçimizin para kazanmasını bekliyoruz" dedi.

Adana'da hasadı başladı, fiyatlar alaşağı oldu: Tarlada kilosu 7 TL! - Resim : 1

KARPUZ

Karpuz, yüzde 92 su içerir. Bu nedenle yaz aylarında serinlemek için ideal bir meyvedir.

Ayrıca A vitamini, C vitamini, potasyum ve magnezyum gibi besin maddeleri bakımından da zengindir.

Karpuzun faydaları:

- Vücuttaki sıvı dengesini korumaya yardımcı olur,
- Bağışıklık sistemini güçlendirir,
- Cilt sağlığını korur,
- Sindirim sistemini düzenler,
- Böbrek taşlarının oluşmasını önler,
- Tansiyonu düşürmeye yardımcı olur,
- Kilo vermeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Adana
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