A'dan Z'ye Herkesi İlgilendiriyor: Bunu Yapan Yandı! 15 Bin TL Cezası Var

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA KÖTÜ HABER

İnşaat sektöründe çalışanlar için de kötü haberler var. İnşaat atıklarını izinsiz yere atanlara kesilen cezalar, neredeyse dört katına çıktı. İnşaat malzemelerini cadde ve sokaklara atanlara bu sene para cezası 2 bin 953 ile 15 bin 134 TL'ye çıkarıldı. İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atanlara 2 bin 52 ile 63 bin 683 TL arasında para cezası uygulanırken bu sene para cezası 2 bin 953 ile 91 bin 658 TL'ye çıkarıldı. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişiye 2 bin 52 ile 106 bin 229 TL arasında para cezası uygulanırken bu sene para cezası 2 bin 953 ile 152 bin 895 TL'ye çıkarıldı.,