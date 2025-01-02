A'dan Z'ye Herkesi İlgilendiriyor: Bunu Yapan Yandı! 15 Bin TL Cezası Var
2024 yılında yapılan yeniden değerleme oranı doğrultusunda, 2025 yılı Kabahatler Kanunu'nda uygulanacak ceza miktarları belli oldu. Özellikle çevre kirliliği, gürültü ve inşaat gibi konularda uygulanan cezalar, vatandaşların cebini yakacak.
Kaynak: ANKA
2024 yılı için yeniden değerleme oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yüzde 43,93 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda düzenlenen idari para cezaları 2025 yılı için yeniden düzenlendi. 2025 yılı itibariyle pek çok alanda idari para cezaları önemli ölçüde arttı. Özellikle çevre kirliliği, gürültü ve inşaat gibi konularda uygulanan cezalar, vatandaşları daha derin düşündürecek seviyelere ulaştı.
Buna göre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak cezalar ve miktarları şöyle:
KİMLİK BİLDİRMEYENLERE 1406 TL CEZA KESİLECEK
Dilencilik yapanlara, mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız edenlere, işgal edenlere, kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamullerini tüketenlere, kimlik bildirmeyenlere, hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait bir alana bırakan kişilere, kullanılamaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası ev eşyasını bunların toplanmasına ilişkin olarak belirlenen günün dışında sokağa veya kamu ait sair bir yere bırakan kişilere 2024 yılında 977 TL para cezası uygulanırken bu sene para cezası bin 406 TL'ye çıkarıldı.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA KÖTÜ HABER
İnşaat sektöründe çalışanlar için de kötü haberler var. İnşaat atıklarını izinsiz yere atanlara kesilen cezalar, neredeyse dört katına çıktı. İnşaat malzemelerini cadde ve sokaklara atanlara bu sene para cezası 2 bin 953 ile 15 bin 134 TL'ye çıkarıldı. İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atanlara 2 bin 52 ile 63 bin 683 TL arasında para cezası uygulanırken bu sene para cezası 2 bin 953 ile 91 bin 658 TL'ye çıkarıldı. İnşaat faaliyetinin bir tüzel kişi adına yürütülmesi halinde bu tüzel kişiye 2 bin 52 ile 106 bin 229 TL arasında para cezası uygulanırken bu sene para cezası 2 bin 953 ile 152 bin 895 TL'ye çıkarıldı.,
GÜRÜLTÜ CEZASI BİN 406 TL'YE ÇIKTI
Gerçek kişi tarafından işlenen gürültüye 2024 yılında 977 TL para cezası uygulanırken bu sene para cezası bin 406 TL'ye çıkarıldı. İşletme sahibi gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenen gürültüye 2024 yılında 21 bin 176 ile 106 bin 229 TL arasında para cezası uygulanırken bu sene para cezası 30 bin 478 ile 152 bin 895 TL'ye çıkarıldı.
ÇEVREYİ KİRLETME CEZASI ARTTI
Çevreyi kirletmenin cezası 313 TL'den 450 TL'ye çıkarıldı. Yemek pişirme ve servis yerlerinde çevrenin kirletilmesine 2024 yılında 10 bin 515 ile 106 bin 229 TL arasında para cezası uygulanırken bu sene para cezası 15 bin 134 ile 152 bin 895 TL'ye çıkarıldı.
AFİŞ ASMANIN CEZASI 2 BİN İLE 91 BİN TL ARASI OLDU
2024 yılında kullanılamaz hale gelen motorlu kara veya deniz nakil araçlarını ya da bunların mütemmim cüzlerini sokağa veya kamuya ait sair bir yere bırakan kişiye 5 bin 227 TL verilirken bu sene ceza 7 bin 523 TL'ye çıkarıldı. Afiş asmanın cezası 2 bin 52 ile 63 bin 683 TL'den 2 bin 953 - 91 bin 658 TL'ye çıkarıldı.