Acun Ilıcalı Zorda! Resmen Borç Batağına Düştü
Hull City, Championship'te kümede kalma mücadelesi verirken kulübün mali durumu da endişe yaratıyor. İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin aktardığına göre, kulübün borçları haftalık 500 bin sterlin artış göstererek toplamda 66 milyon sterline ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
2022 yılında Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City, bu sezon oynadığı 24 maçın ardından ligde hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiliyor. Premier Lig hedefiyle yola çıkan turuncu-siyahlı ekip, beklentilerin gerisinde kalırken saha içindeki başarısızlık kulübün mali sorunlarını daha da derinleştiriyor.
HAFTALIK 500 BİN STERLİNLİK ZARAR
BBC'de yayımlanan bir podcast'te konuşan James Hoggarth ve Kieran Maguire, kulübün haftalık 500 bin sterlinlik zarar ettiğini belirtti. Bu durumun Hull City'nin ekonomik açıdan zor bir döneme girdiğini ve kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın büyük bir yükle karşı karşıya kaldığını gösterdiği ifade edildi.
ÜÇ YIL ÖNCE SATIN ALMIŞTI
Acun Ilıcalı, 19 Ocak 2022'de Hull City'yi satın alarak, kulübü Premier Lig'e taşımayı hedeflediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz sezon play-off mücadelesine yakın bir performans sergileyen takım, bu sezon hem saha içinde hem de mali açıdan geriye düştü.
Ilıcalı'nın aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Asbaşkanlığı görevini yürütmesi nedeniyle Hull City'ye yeterli ilgiyi gösteremediği iddiaları gündeme geldi. Sarı-lacivertli kulüpteki yoğun mesai, Ilıcalı'nın İngiltere'deki takımına olan odağını etkilediği şeklinde yorumlandı.