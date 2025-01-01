Acun Ilıcalı Zorda! Resmen Borç Batağına Düştü

HAFTALIK 500 BİN STERLİNLİK ZARAR

BBC'de yayımlanan bir podcast'te konuşan James Hoggarth ve Kieran Maguire, kulübün haftalık 500 bin sterlinlik zarar ettiğini belirtti. Bu durumun Hull City'nin ekonomik açıdan zor bir döneme girdiğini ve kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın büyük bir yükle karşı karşıya kaldığını gösterdiği ifade edildi.