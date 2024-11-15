Açlık Sınırı Asgari Ücreti Neredeyse İkiye Katladı: Vatandaşın Gözü Yapılacak Zamda

Vatandaşın gözü kulağı yıl başında yapılacak asgari ücret zammına çevrilmişken BES-AR, Kasım ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayınladı. 29 bin 100 lira olarak belirlenen açlık sınırı 17 bin 2 liralık asgari ücreti neredeyse 2’ye katladı.

Açlık Sınırı Asgari Ücreti Neredeyse İkiye Katladı: Vatandaşın Gözü Yapılacak Zamda

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), kasım ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı.

BES-AR'ın araştırmasına göre, açlık sınırı kasım ayında 29 bin 100, yoksulluk sınırı ise 78 bin 617 lira oldu.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ NEREDEYSE İKİYE KATLADI

BES-AR'ın yayımladığı raporda, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı kasım ayında 29 bin 100 lira olarak tespit edildi.

Bu değerlendirmeye göre göre 2024 yılında 17 bin 002 lira alan asgari ücretli 29 bin 100 lira olan açlık sınırının yüzde 71.15 altında kaldı.

Açlık Sınırı Asgari Ücreti Neredeyse İkiye Katladı: Vatandaşın Gözü Yapılacak Zamda - Resim : 1

GÖZLER ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA

Bu gelişmeyle birlikte gözler bir kez daha yıl başında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Hükümetin çıkan değil beklenen enflasyon oranına göre yapmak istediği asgari ücret zammıyla dahi ortaya çıkan yeni asgari ücret mevcut açlık sınırının altında kalıyor.

TEK BİR BEKARIN YAŞAM MALİYETİ 40 BİN LİRA

Tek bir bekar çalışanın yaşam maliyetinin 39 bin 341 lira olarak hesaplandı. Araştırmaya göre, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını belirten yoksulluk sınırı da 78 bin 617 TL'ye yükseldi.

Açlık Sınırı Asgari Ücreti Neredeyse İkiye Katladı: Vatandaşın Gözü Yapılacak Zamda - Resim : 2

ARAŞTIRMADAN ÖNE ÇIKANLAR

BES-AR, araştırmasında öne çıkan diğer rakamlar şöyle:

- Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 969 lirayı geçti.

- 2024 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

- Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının %75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor.

- Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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