Açlık Sınırı 40 Bin Lirayı Aştı... Maaş Kiraya Gidiyor!

BES-AR verileri, asgari ücretin temel gıdaya yetmediğini, kamu emekçilerinin maaşının da neredeyse tamamen kiraya verdiğini ortaya koydu.

Açlık Sınırı 40 Bin Lirayı Aştı... Maaş Kiraya Gidiyor!
BES Araştırma Merkezi (BES-AR), Ocak 2026’ya ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Rakamlar, dar ve orta gelirli kesimin zorluğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, dört kişilik bir memur ailesinin yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık harcama 40 bin 294 TL’ye yükseldi. Bu tutar, açlık sınırının asgari ücreti açık ara geride bıraktığını gösteriyor.

ASGARİ ÜCRET TEMEL GIDAYI BİLE KARŞILAMIYOR

Raporda, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 TL’lik asgari ücretin, 40 bin lirayı aşan açlık sınırının yüzde 43,5 altında kaldığına dikkat çekildi. Günlük sağlıklı beslenmenin maliyeti 1.343 TL’yi aşarken, asgari ücretlinin temel gıda ihtiyacını dahi karşılayamadığı vurgulandı. Sendika değerlendirmesinde, mevcut ücret seviyesinin çalışanları 'sadece karnını doyurmaya çalışan” bir noktaya ittiği ifade edildi.

YOKSULLUK SINIRI 100 BİNE DAYANDI

BES-AR’ın hesaplamalarına göre, barınma, ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyal harcamalar dahil edildiğinde dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 98 bin 864 TL’ye çıktı. Tek başına yaşayan bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 65 bin 38 TL olarak hesaplandı.

MAAŞIN NEREDEYSE TAMAMI BARINMAYA

Raporda barınma krizine de dikkat çekildi. Özellikle büyükşehirlerde kamu emekçilerinin maaşlarının yüzde 75 ila 80’ini kiraya ayırmak zorunda kaldığı belirtildi. Yüksek kira bedelleri nedeniyle memurların 3 ila 5 kişiyle birlikte, 'öğrenci evi' benzeri paylaşımlı konutlarda yaşamak zorunda bırakıldığı vurgulandı. BES-AR, açıklanan verilerin ücret politikalarının ve sosyal desteklerin yeniden ele alınmasını zorunlu kıldığını belirterek, mevcut tablonun sürdürülemez olduğu uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

