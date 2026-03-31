Açlık Sınırı 33 Bin Liraya Dayandı

TÜRK-İŞ’in mart ayı araştırmasına göre açlık sınırı 32 bin 793 liraya yükselerek asgari ücreti geçti.

TÜRK-İŞ, mart ayına ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Veriler, Türkiye’de temel yaşam maliyetlerinin hızla yükseldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı, 32 bin 793 liraya çıktı. Bu rakam mevcut asgari ücreti aşarak dikkat çekti.

YOKSULLUK SINIRI

Gıda ile birlikte kira, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel giderleri kapsayan yoksulluk sınırı ise 106 bin 817 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de 42 bin 585 liraya ulaştı. Gıda kalemlerindeyse dalgalı bir tablo öne çıktı. Kuzu ve tavuk etinde artış görülürken, balık fiyatlarında sınırlı gerileme yaşandı. Sebze ve meyve fiyatları yüksek seviyesini korurken, bakliyat ürünlerinde de artış kaydedildi.

Temel gıda ürünlerinden makarna ve un fiyatlarında yükseliş dikkat çekerken, pirinç ve bulgurda sınırlı düşüş gözlendi. Yağ grubunda ise tereyağı ve margarin fiyatları artarken, zeytinyağında kısmi gerileme yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi

