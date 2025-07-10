Acil Kodla Küf Alarmı Verildi: Bu Klimaları Hemen Kullanmaktan Vazgeçin! Tümden Toplatılıyor

SOLUNUM SİSTEMİ İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Uzmanların açıklamasına göre geri çağırılan klimalarda görülen temel sorun, suyun düzgün tahliye edilememesi sonucu küf oluşması. Bu durum ise özellikle astım hastaları, alerjisi olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi risk taşıyor. Küfe maruz kalmak; nefes darlığı, burun akıntısı, tıkanıklık, baş ağrısı gibi semptomlara yol açabiliyor ve bu belirtiler zamanla kalıcı hale gelebiliyor.