Acil Kodla Küf Alarmı Verildi: Bu Klimaları Hemen Kullanmaktan Vazgeçin! Tümden Toplatılıyor
Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı pencere tipi klima modelleri için acil geri çağırma kararı alındı. Gerekçe ise insan sağlığını tehdit eden küf riski. Uzmanlar, bu cihazların ciddi solunum problemlerine yol açabileceğini vurgularken, yetkililer tüketicileri derhal klimaları kullanmayı bırakmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'nin önde gelen perakende zincirlerinden Costco, son günlerde art arda gelen ürün güvenliği uyarılarıyla dikkat çekerken, bu kez gündeme pencere tipi klimalar oturdu. Midea ve Danby markalı modellerde tespit edilen tehlike, kamuoyunda büyük endişe yarattı.
SOLUNUM SİSTEMİ İÇİN BÜYÜK TEHLİKE
Uzmanların açıklamasına göre geri çağırılan klimalarda görülen temel sorun, suyun düzgün tahliye edilememesi sonucu küf oluşması. Bu durum ise özellikle astım hastaları, alerjisi olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi risk taşıyor. Küfe maruz kalmak; nefes darlığı, burun akıntısı, tıkanıklık, baş ağrısı gibi semptomlara yol açabiliyor ve bu belirtiler zamanla kalıcı hale gelebiliyor.
GERİ ÇAĞRILAN KLİMA MODELLERİ HANGİLERİ?
Costco tarafından yapılan açıklamada, geri çağırma kapsamına alınan ürünler şöyle sıralandı:
Midea U Serisi Pencere Tipi Klimalar
Ürün Kodları: 1572673, 1657921, 1677429, 1768985, 2677450, 2677429
Satış Dönemi: 10 Haziran 2021 – 2 Şubat 2022
Danby DAC080B6IWDB-6
Aynı tarihler arasında satışta olan bu model de küf riski nedeniyle geri çağrılıyor.
NE YAPMAAK GEREKİYOR?
Costco yetkilileri, söz konusu cihazları kullanan müşterilerin klimaları derhal devre dışı bırakmalarını ve ürünle ilgili detaylı bilgi almak için resmi çağrı merkezleri ya da internet siteleri üzerinden iletişime geçmelerini önerdi.
KÜF RİSKİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER NELERDİR?
Uzmanlara göre klima cihazlarında küf oluşumunu engellemenin en etkili yolu düzenli bakım ve temizlik. Bu kapsamda:
Filtrelerin her 1-3 ayda bir temizlenmesi veya değiştirilmesi,
Cihaz çevresinin kuru ve tozsuz tutulması,
Tahliye hatlarının tıkanıklık açısından düzenli kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.