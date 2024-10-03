Açıklanan Rakamlar Dudak Uçuklattı: Ünlü Bebek Mağazasına Ziyaretçi Akını
Bebek giyim markası deyince akla gelen ebebek mağazaları annelerin gözbebeği niteliğinde. Özellikle Şubat ayında yaptığı indirim dönemlerinde mağazada ciddi ziyaretçi yoğunluğu yaşanmakta. Şubat ayı dışında da annelerin özellikle AVM’lerdeki ortak noktası durumunda.
Kaynak: Haber Merkezi
Bebeğe ve çocuğa dair her şeyin bulunabileceği ebebek mağazalarının günlük ve aylık ziyaretçi sayısı dudak uçuklatan türden. ebebek mağazası Kamu Aydınlatma Platformunda aylık ziyaretçi sayısını bildirdi. Yaşanan ekonomik krize rağmen ebebek ziyaretçi sayısında artışa gitmiş durumda. İşte sizler için ebebek mağazalarının ziyaretçi trafiği.
Kaynak: Haber Merkezi