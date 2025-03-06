Açık Artırmada Rekor: Bu Atıştırmalık Tam 3.2 Milyon TL'ye Satıldı
ABD merkezli Goldin müzayede evinde Pokemon karakteri Charizard'a benzeyen bir atıştırmalık açık artırmayla tam 87 bin 840 dolara (yaklaşık 3.2 milyon lira) satıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli Goldin müzayede evi, Pokemon karakteri Charizard'a benzeyen bir atıştırmalığın 87 bin 840 dolara (yaklaşık 3.2 milyon lira) satıldığını duyurdu. Müzayede evinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 7 cm uzunluğundaki baharatlı atıştırmalığın ismi açıklanmayan bir koleksiyonere satıldığı belirtildi. 'Cheetozard' olarak adlandırılan atıştırmalık, özel olarak tasarlanmış bir Pokemon kartına yapıştırılmış şekilde saklanıyordu.
2018 YILINDA KEŞFEDİLDİ
Goldin'in internet sitesindeki bilgilere göre, ejderha şeklindeki bu atıştırmalık 2018-2022 yılları arasında keşfedilip saklandı. Ancak asıl ününü, geçtiğimiz yıl sosyal medyada geniş kitlelere ulaşarak kazandı.
AÇIK ARTIRMAYLA 87 BİN DOLARA SATILDI
Şubat ortasında 250 dolardan başlayan açık artırma kısa sürede beş haneli rakamlara ulaştı. Son olarak 72 bin dolara alıcı bulan atıştırmalığın fiyatına, müzayede komisyonu da eklenerek toplam 87 bin 840 dolara satıldığı bildirildi.