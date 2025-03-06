Açık Artırmada Rekor: Bu Atıştırmalık Tam 3.2 Milyon TL'ye Satıldı

ABD merkezli Goldin müzayede evi, Pokemon karakteri Charizard'a benzeyen bir atıştırmalığın 87 bin 840 dolara (yaklaşık 3.2 milyon lira) satıldığını duyurdu. Müzayede evinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 7 cm uzunluğundaki baharatlı atıştırmalığın ismi açıklanmayan bir koleksiyonere satıldığı belirtildi. 'Cheetozard' olarak adlandırılan atıştırmalık, özel olarak tasarlanmış bir Pokemon kartına yapıştırılmış şekilde saklanıyordu.