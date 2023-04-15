ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu: Kaçınılmaz!
ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, 14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası, faiz ve dolar yorumunda bulundu. Açıklamada, sonuçtan bağımsız olarak 2023’ün ikinci yarısında makro düzenleme gerekliliğinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.
Erdoğan'ın ekonomik planı sonrası Merkez Bankası art arda faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 19'dan yüzde 8,5'a indirdi. Faiz indirimiyle birlikte enflasyon ve kur krizi patlak verirken, kur korumalı mevduat sistemiyle döviz kuru dizginlenmek istendi.
Yaşanan kur kriziyle birlikte dolar/TL tarihi zirvesine yükselirken, Türkiye, 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi yabancı bankaların seçim sonrasına yönelik dolar/TL analizlerine de yenisi eklendi.
"MAKRO DÜZENLEME KAÇINILMAZ"
ABD'nin en büyük bankası JPMorgan analistleri Anelka’nın Christovova ve “Türkiye: 14 Mayıs’taki seçimlerin piyasa etkileri” adlı raporda seçim sonucundan bağımsız politika değişim beklentileri öne çıktı. Açıklamada sonuçtan bağımsız olarak 2023’ün ikinci yarısında makro düzenleme gerekliliğinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.