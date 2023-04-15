ABD'nin en büyük bankasından seçim sonrası faiz ve dolar yorumu: Kaçınılmaz!

"MAKRO DÜZENLEME KAÇINILMAZ"

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan analistleri Anelka’nın Christovova ve “Türkiye: 14 Mayıs’taki seçimlerin piyasa etkileri” adlı raporda seçim sonucundan bağımsız politika değişim beklentileri öne çıktı. Açıklamada sonuçtan bağımsız olarak 2023’ün ikinci yarısında makro düzenleme gerekliliğinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.