ABD'nin Dış Ticaret Açığı Nisanda Rekor Dolara Geriledi

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Mart ayında 138,3 milyar dolarla rekor kıran dış ticaret açığı, nisanda sert bir düşüşle yeniden gerileme eğilimine girdi. Bu gelişmede ithalattaki belirgin azalma etkili oldu.

İHRACATTA REKOR, İTHALATTA KESKİN GERİLEME

Nisanda ABD’nin ihracatı bir önceki aya göre %3 artarak 289,4 milyar dolarla yeni bir rekor kırarken, ithalat %16,3 düşüşle 351 milyar dolara geriledi. Bu durum dış ticaret dengesinde hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirdi.

ÇİN VE AB EN YÜKSEK AÇIK VERİLEN BÖLGELER OLDU

ABD’nin en fazla dış ticaret açığı verdiği ülkelerin başında Çin ve Avrupa Birliği yer aldı. Çin’e karşı 19,7 milyar dolar, AB’ye karşı ise 17,9 milyar dolarlık açık oluştu. Vietnam (14,5 milyar dolar), Meksika (13,5 milyar dolar) ve Tayvan (9,7 milyar dolar) da yüksek dış ticaret açığı verilen ülkeler arasında yer aldı.

Japonya (5,8 milyar dolar), Almanya (5,4 milyar dolar), Hindistan (5,3 milyar dolar), Güney Kore (3,3 milyar dolar), İtalya (3,2 milyar dolar), Kanada (2,6 milyar dolar), Malezya (2,3 milyar dolar), Fransa (1,9 milyar dolar) ve İsrail (900 milyon dolar) da ABD'nin açık verdiği diğer ticaret ortakları arasında sıralandı.

İSVİÇRE’YE KARŞI AÇIK FAZLAYA DÖNDÜ

Mart ayında İsviçre’ye karşı 15,4 milyar dolar dış ticaret açığı veren ABD, nisanda bu ülkeye karşı 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Bu dönüşüm dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

Ayrıca Hong Kong (6,9 milyar dolar), Hollanda (4,8 milyar dolar), Birleşik Krallık (4,3 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,3 milyar dolar), Avustralya (1,4 milyar dolar), Singapur (1,4 milyar dolar), Brezilya (1 milyar dolar), Suudi Arabistan (900 milyon dolar) ve Belçika (900 milyon dolar) gibi ülkelerle de ticaret fazlası kaydedildi.

TARİFE POLİTİKASI VERİLERİ ETKİLEDİ

Nisan başında eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan karşılıklı tarifeler, mart ayındaki ithalat artışını tetiklemişti. Şirketlerin vergilerden kaçınmak adına ithalatlarını öne çekmesi, dış ticaret açığının martta rekor seviyeye ulaşmasına neden olmuştu.

2 Nisan’da duyurulan ve %10 ila %50 arasında değişen ek tarifeler, 9 Nisan itibarıyla çoğu ülke için 90 gün ertelense de Çin’e yönelik uygulamalar yürürlüğe girmişti. Bu durumun nisan ayı dış ticaret dengesine yansıyan etkileri dikkatle izlenmeye devam ediyor.

Kaynak: AA