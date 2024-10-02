ABD’nin Dev Bankası Bank Of America Çöktü

ABD’nin dev bankası Bank of America'da ülke çapınca on binlerce müşterisini etkileyen kesintiyle karşı karşıya. Bazı müşteriler hesaplarının boş bakiye gösterdiğini aktarırken mobil bankacılık hizmetlerine ulaşılamıyor. Konuya ilişkin bankadan resmi açıklama gelmedi.

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ABD’nin Dev Bankası Bank Of America Çöktü

ABD’nin dev bankalarından Bank of America, ülke çapında on binlerce kullanıcıyı etkileyen bir kesinti yaşıyor. Çevrimiçi sorunları izleyen bir site olan Downdetector, kullanıcıların çevrimiçi ve mobil bankacılık ve ATM hizmetlerinin çalışmadığını bildirdi.

Bazı banka müşterileri ise hesaplarının boş bakiye gösterdiğini aktarıyor. Downdetector'a göre, kesinti ABD genelinde yaygın ve başta New York, Chicago, Houston, Dallas, Phoenix, Los Angeles, San Francisco ve Seattle’ı etkiliyor. Bankadan kesintinin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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