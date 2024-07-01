ABD'li bankadan dolara karşı Türk Lirası önerisi

Citigroup sahipleri, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası sebebiyle dolara karşı Türk Lirası'nda uzun pozisyon önerisinde bulundu.

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ABD'li bankadan dolara karşı Türk Lirası önerisi

Citi, 6 ay forwardla dolara karşı TL uzun pozisyon tavsiye etti.

Aralarında Luis Costa’nın da olduğu stratejistler “Kısa USDTRY pozisyonuna yeniden giriyoruz. Uzun EM pozisyonlanmadaki geniş çaplı geri çekilmenin yol açtığı EM carry sepetindeki çözülmenin ardından son dönemde hedefe ulaşmamız sonucu uzun lira pozisyonumuzda azaltmaya gitmiştik” diye yazdı.

Stratejistler ayrıca ters dolarizasyon sürecinin devam etmesini ve tüketim aktivitesinde azalmanın sürmesini beklediklerini bildirdi.

Enflasyonda zirvenin geride kalmasının ardından yurt içi enflasyon beklentilerinin düştüğünü kaydeden stratejistler, yaz aylarında görece daha dengeli lira akışı olabileceğinin de altını çizdi.

Açıklamada “6 ay vadeli forwardlar üzerinden işleme giriyoruz. (spot referans 32,7, 6 ay forward referans 39,5). Tavsiyeye yönelik riskler arasında beklenenden daha güvercin merkez bankası var. Hedef +%5, zarar kes -%2,5” ifadesi yer aldı.

Citi haziran ayında dolara karşı Türk Lirası uzun pozisyonunu kapamıştı.

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