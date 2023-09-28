ABD'li banka dolar tahminini yeniledi: 'Türkiye yeniden oyuna dahil oluyor'

‘CARRY TRADE YENİDEN MÜMKÜN HALE GELEBİLİR’

Ayrıca, reel faizlerin yıl sonu itibarıyla pozitif bölgeye geçebileceğini belirten banka, TL carry trade işlemlerinin de uzun yıllar sonra yeniden mümkün olabileceğini öngördü. Düşük faizli bir para birimi ile borçlanıp yüksek faizli bir para birimine yatırım yapmak carry trade olarak adlandırılıyor.