ABD'li Banka Devinden Yatırım Tavsiyesi: 'Merkez Bankaları da Bu Yolu İzliyor'

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması nedeniyle yatırımcılara altın almaları konusunda önerilerde bulundu. Merkez Bankaları'nın da bu yolu izlediğine dikkat çeken Hartnett, önümüzdedki aylarda altın gibi reel varlıkların güçlü bir performans gösterebileceğine dikkat çekti.

Son Güncelleme:
ABD'li Banka Devinden Yatırım Tavsiyesi: 'Merkez Bankaları da Bu Yolu İzliyor'

Bank of America (BofA) stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatlarının rekor seviyelere yakın olmasına rağmen yatırımcılara altın almaları tavsiyesinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta ons altın, 2.500 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvelere ulaştı ve bu dönemde yatırımcısına en çok kazandıran varlık oldu.

MERKEZ BANKALARI DA BU YOLU İZLİYOR

Hartnett, Perşembe günü yayınladığı bir notta, yatırımcılara merkez bankalarının izlediği yolu takip ederek altın almayı önerdi. Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürmesinin, 2024 yılında enflasyonun yeniden artmasına yol açabileceğini belirten Hartnett, böyle bir durumda altın gibi reel varlıkların tarihsel olarak güçlü bir performans gösterdiğine dikkat çekti.

Altın, bu yıl yüzde 20'lik bir değer artışıyla ABD teknoloji hisselerini geride bırakan tek varlık oldu. Ancak bu yükselişe rağmen yatırımcılar, altına olan ilgilerini kaybetmedi.

Business Insider'a göre, bu yıl altından 2,5 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Hartnett, bu durumun sadece merkez bankalarının yoğun altın alımlarıyla açıklanabileceğini ve Çin Merkez Bankası'nın 2023 yılında en büyük altın alıcısı olduğunu belirtti.

ABD'li Banka Devinden Yatırım Tavsiyesi: 'Merkez Bankaları da Bu Yolu İzliyor' - Resim : 1

Hartnett ayrıca, altının şu anda dünyanın ikinci en büyük rezerv varlığı olduğunu ve diğer varlık sınıfları arasında hisse senetlerine en düşük korelasyona sahip olduğunu vurgulayarak, yatırımcılara IAUM ve GLDM gibi altın ETF'lerini değerlendirmelerini öneriyor.

Altın fiyatları, Cuma günü yüzde 1,23 artışla 2.547,60 dolara ulaştı ve bu, hafta başında ulaşılan rekor seviyeye oldukça yakın bir seviyede. Artan fiyatlar nedeniyle standart bir altın külçesinin maliyeti artık 1 milyon doları buluyor.

Son Güncelleme:
Mahfi Eğilmez'den Faiz İndirimi Açıklaması: 'Böyle Bir İfadem Hiç Olmadı' Mahfi Eğilmez'den Dikkat Çeken Çıkış
Fatih Portakal Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı! Kimse Bunu Beklemiyordu Fatih Portakal Asgari Ücret İçin Net Rakamı Açıkladı! Kimse Bunu Beklemiyordu
Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' Diyerek Tehlikeli Bölgeyi Açıkladı: Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' Diyerek Tehlikeli Bölgeyi Açıkladı:
Fitch'ten Korkutan İşsizlik Açıklaması Fitch'ten Korkutan İşsizlik Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Dolar Sahiplerine Kara Haber: Merkez Bankası'ndan Bankalara Yeni Dolar Talimatı Dolar Sahiplerine Kara Haber: Merkez Bankası'ndan Bankalara Yeni Dolar Talimatı
Çok Eski Bir Küvet Bile Kar Beyazına Dönüşüyor: Banyodaki Sarılıkları Silip Atan Yöntem Çok Eski Bir Küvet Bile Kar Beyazına Dönüşüyor: Banyodaki Sarılıkları Silip Atan Yöntem
Bu Karışımın Bir Damlasını Toprağa Ekleyin: Çiçeklerin Hızla Büyüyüp Canlandığını Göreceksiniz Bu Karışımın Bir Damlasını Toprağa Ekleyin: Çiçeklerin Hızla Büyüyüp Canlandığını Göreceksiniz
Mehmet Şimşek’in İpini Kim Çekmek İstiyor? Şamil Tayyar 'Maskeli Dostlar' Diyerek Açıkladı Şamil Tayyar 'Maskeli Dostlar' Diyerek Açıkladı
MHP'de Parti İçindeki Kriz İstifa Getirdi MHP'de Parti İçindeki Kriz İstifa Getirdi