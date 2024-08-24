ABD'li Banka Devinden Yatırım Tavsiyesi: 'Merkez Bankaları da Bu Yolu İzliyor'

Bank of America (BofA) stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatlarının rekor seviyelere yakın olmasına rağmen yatırımcılara altın almaları tavsiyesinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta ons altın, 2.500 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvelere ulaştı ve bu dönemde yatırımcısına en çok kazandıran varlık oldu.

MERKEZ BANKALARI DA BU YOLU İZLİYOR

Hartnett, Perşembe günü yayınladığı bir notta, yatırımcılara merkez bankalarının izlediği yolu takip ederek altın almayı önerdi. Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürmesinin, 2024 yılında enflasyonun yeniden artmasına yol açabileceğini belirten Hartnett, böyle bir durumda altın gibi reel varlıkların tarihsel olarak güçlü bir performans gösterdiğine dikkat çekti.

Altın, bu yıl yüzde 20'lik bir değer artışıyla ABD teknoloji hisselerini geride bırakan tek varlık oldu. Ancak bu yükselişe rağmen yatırımcılar, altına olan ilgilerini kaybetmedi.

Business Insider'a göre, bu yıl altından 2,5 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Hartnett, bu durumun sadece merkez bankalarının yoğun altın alımlarıyla açıklanabileceğini ve Çin Merkez Bankası'nın 2023 yılında en büyük altın alıcısı olduğunu belirtti.

Hartnett ayrıca, altının şu anda dünyanın ikinci en büyük rezerv varlığı olduğunu ve diğer varlık sınıfları arasında hisse senetlerine en düşük korelasyona sahip olduğunu vurgulayarak, yatırımcılara IAUM ve GLDM gibi altın ETF'lerini değerlendirmelerini öneriyor.

Altın fiyatları, Cuma günü yüzde 1,23 artışla 2.547,60 dolara ulaştı ve bu, hafta başında ulaşılan rekor seviyeye oldukça yakın bir seviyede. Artan fiyatlar nedeniyle standart bir altın külçesinin maliyeti artık 1 milyon doları buluyor.