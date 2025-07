ABD'deki Marketlerde Listeria Alarmı: Soğanlar ve Sebzeler Acilen Toplatılıyor!

FDA'nın yayınladığı resmi duyuruya göre, Teksas merkezli Salad and Go firmasına ait Go Concepts LLC üretimi bazı taze sebzeler, potansiyel Listeria bulaşı nedeniyle piyasadan çekiliyor. Geri çağırma kararının merkezinde, özellikle paketli ve küp doğranmış kırmızı soğanlar bulunuyor. Bunun yanı sıra kırmızı biber, salatalık, rendelenmiş havuç, üzüm domates, pişmiş patates ve Brüksel lahanası gibi ürünler de listede yer alıyor.