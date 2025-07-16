ABD'deki Marketlerde Listeria Alarmı: Soğanlar ve Sebzeler Acilen Toplatılıyor!

LİSTERİA NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?

Listeria bakterisi, diğer birçok bakteri gibi yüksek sıcaklıklarda değil, düşük derecelerde bile hayatta kalabiliyor. Michigan Üniversitesi'nden Mikrobiyoloji Profesörü Dr. Mary O’Riordan, Newsweek’e yaptığı açıklamada, “Bu bakteri, buzdolabı koşullarında bile çoğalabiliyor. Bu da onu paketli taze sebzeler için son derece tehlikeli hale getiriyor” dedi.

Uzmanlara göre Listeria enfeksiyonu ilk etapta sıradan bir gıda zehirlenmesi gibi belirti verse de (ateş, mide bulantısı, kusma ve ishal), ilerleyen evrelerde ciddi nörolojik komplikasyonlara yol açabiliyor. Bu komplikasyonlar arasında menenjit, kafa karışıklığı ve koordinasyon kaybı bulunuyor.