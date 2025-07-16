ABD'deki Marketlerde Listeria Alarmı: Soğanlar ve Sebzeler Acilen Toplatılıyor!
Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), gıda güvenliğini tehdit eden ciddi bir risk nedeniyle, kırmızı soğan başta olmak üzere bazı taze sebze ürünleri için acil geri çağırma kararı aldı. Ürünlerde Listeria monocytogenes bakterisinin bulunabileceği şüphesi üzerine yapılan bu uyarı, "Sınıf I" riski taşıması nedeniyle yapıldı. Bu bakteri, tüketilmesi halinde ciddi hastalıklara ve hatta ölüme neden olabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
FDA'nın yayınladığı resmi duyuruya göre, Teksas merkezli Salad and Go firmasına ait Go Concepts LLC üretimi bazı taze sebzeler, potansiyel Listeria bulaşı nedeniyle piyasadan çekiliyor. Geri çağırma kararının merkezinde, özellikle paketli ve küp doğranmış kırmızı soğanlar bulunuyor. Bunun yanı sıra kırmızı biber, salatalık, rendelenmiş havuç, üzüm domates, pişmiş patates ve Brüksel lahanası gibi ürünler de listede yer alıyor.
GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLERİN KODLARI
Kırmızı soğanlar: 2514111, 2514111B, 2514211, 2514211B, 2514311
Diğer sebzeler ise benzer seri kodlarıyla işaretlenmiş durumda.
LİSTERİA NEDEN BU KADAR TEHLİKELİ?
Listeria bakterisi, diğer birçok bakteri gibi yüksek sıcaklıklarda değil, düşük derecelerde bile hayatta kalabiliyor. Michigan Üniversitesi'nden Mikrobiyoloji Profesörü Dr. Mary O’Riordan, Newsweek’e yaptığı açıklamada, “Bu bakteri, buzdolabı koşullarında bile çoğalabiliyor. Bu da onu paketli taze sebzeler için son derece tehlikeli hale getiriyor” dedi.
Uzmanlara göre Listeria enfeksiyonu ilk etapta sıradan bir gıda zehirlenmesi gibi belirti verse de (ateş, mide bulantısı, kusma ve ishal), ilerleyen evrelerde ciddi nörolojik komplikasyonlara yol açabiliyor. Bu komplikasyonlar arasında menenjit, kafa karışıklığı ve koordinasyon kaybı bulunuyor.
BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF KİŞİLERDE ÖLÜME KADAR GÖTÜRÜYOR
Purdue Üniversitesi Gıda Bilimi Profesörü Haley F. Oliver da özellikle yaşlılar, hamile kadınlar, çocuklar ve kronik hastalıkları bulunan bireylerin bu tür ürünleri tüketmemesi gerektiğini vurguladı. “Listeria doğada yaygın bir bakteri, ancak bağışıklık sistemi zayıf bireyler için son derece tehlikeli sonuçlar doğurabilir,” açıklamasında bulundu.
ETİKETLERE DEĞİL, ÜRÜN KODLARINA BAKIN
FDA, söz konusu ürünleri satın alan tüketicilerin etiketlere değil, ürünün arkasında yer alan parti numaralarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Eğer bu kodlar eşleşiyorsa, ürünlerin hemen imha edilmesi ya da satın alınan markete iade edilmesi gerektiği bildirildi.