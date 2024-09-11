ABD'de Enflasyon Son 3,5 Yılın En Düşük Seviyesinde

ABD’de piyasaların gözlerini çevirdiği ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Verilere göre, TÜFE yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 2,5 oldu. Açıklanan verilere göre, enflasyon son 3,5 yılın en düşük oranı oldu.

Verilere göre, enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE, aylık yüzde 0,3 artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artış gösterdi.

Yine aynı verilere göre, ağustosta enerji fiyatları yüzde 0,8 geriledi, gıda fiyatlarında ise yüzde 0,1 artış yaşandı.

BEKLENTİLER NEYDİ?

Piyasalarda TÜFE’nin aylık yüzde 0,2 artacağı öngörülürken, yıllık enflasyonun ise yüzde 2,9’dan yüzde 2,6’ya gerilemesi bekleniyordu.