ABD Vergileri Artırınca Dengeler Değişti! BYD, Chery, MG Derken Bir Çinli Daha Türkiye’ye Geliyor: Görüşmelere Başlandı

ABD ve Kanada'nın gümrük tarifeleri nedeniyle Avrupa pazarına yönelen Çinli şirketler arasında Gree Klima da yerini alıyor. Dünyanın en büyük klima üreticilerinden biri olan ve yıllık 60 milyon üretim kapasitesine sahip olan Gree, Türkiye'ye yatırım yapmayı planlıyor.

YATIRIM OFİSİ İLE TOPLANTI

Türkiye’nin haberine göre, şirketin Türkiye temsilcisi Sema Tunar, Gree Klima Başkanı Dong Ming Zhu'nun Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve bu ziyarette yatırım imkanlarının araştırılması için talimat verdiğini belirtti. Zhu'nun Avrupa'da ilk kez bir iş ortağını ziyaret ettiğini ve bu tercihini Türkiye'den yana kullandığını vurgulayan Tunar, 4 günlük ziyaret süresince Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile önemli görüşmeler yapıldığını ifade etti.

FABRİKA YATIRIM PLANI

Tunar, görüşmelerde Çin'den gelen proje ekibinin de katıldığını ve Türkiye'deki yatırım teşvikleri ve fırsatlarının birinci elden aktarıldığını söyledi. Şirketin önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye'de bir fabrika yatırımı gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Forbes 500 listesinde 334. sırada yer alan Gree Klima, özellikle Arap Yarımadası'ndaki güçlü pazar liderliğiyle dikkat çekiyor ve Türkiye'nin mevcut yıllık klima üretim kapasitesinin 30 katına sahip bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi