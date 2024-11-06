ABD Seçimleri Altının Seyrini Değiştirdi: Altın Fiyatlarında Son Durum

ABD'de başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanacağı yönündeki beklentilerin artması sonrasında ons altında bir miktar gerileme gerçekleşti. Ons altın güçlenen ABD dolarına bağlı olarak yüzde 0,3 düşüşle 2.734,25 dolara geriledi.

Sumitomo Mitsui DS Asset Management stratejisti Masahiro Ichikawa, Trump'ın kazanması halinde yenin dolar karşısında düşüş trendini sürdürmesinin beklendiğini ve bunun Japonya Merkez Bankası'nın beklenen faiz artırımlarından elde edilecek kazançları potansiyel olarak dengeleyeceğini söyledi.

“BOJ ek faiz artışları yapsa bile bunu hızlı bir şekilde yapmayacaktır” diye konuşan Ichikawa, Trump'ın genişlemeci politikalarının, gelecekteki Fed faiz indirimlerinin hızını yavaşlatarak USD/JPY üzerinde daha fazla etki yaratacağını da sözlerine ekledi.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

6 Kasım güncel altın satış fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.020,36 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.105,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.206,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.346,69 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.341,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 51.022,76 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.735,69 dolar