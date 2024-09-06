ABD Kritik Veriyi Açıkladı, Altın Fırladı!

ABD'nin açıkladığı kritik tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin ardından ons altın hızla 2517,56 dolar seviyesinden 2520,87 dolara çıktı.

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ABD Kritik Veriyi Açıkladı, Altın Fırladı!

ABD Çalışma Bakanlığı, Ağustos 2024'te tarım dışı istihdamın 142 binle beklentilerin altında arttığını duyurdu. Ülkedeki işsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye düştü.

Açıklanan kritik verilerin ardından ons altın aniden 2517,56 dolar seviyesinden 2520,87 dolara yükseldi.

Euro/dolar ise 1,1148'e çıktı.

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