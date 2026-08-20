ABD-İran Gerilimi Altını Uçurdu! Fiyatlarda Dikkat Çeken Yükseliş

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Altın fiyatları, önceki gün yüzde 4'ün üzerinde yaşanan yükselişin ardından ons başına 4 bin 500 dolar civarında işlem görmeye devam ediyor. ABD Hazine tahvil getirilerindeki sert gerileme de değerli metaldeki yükselişi destekliyor. ABD Hazine Bakanlığı, 30 yıllık tahvil getirisinin hafta başında 2007'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından, önümüzdeki birkaç ay içerisinde 10, 20 ve 30 yıllık tahvillerde geri alımları iki katından fazla artıracağını duyurdu.

ABD-İRAN GERİLİMİNİN ETKİSİ

Tahvil getirilerindeki düşüşle birlikte borçlanma maliyetlerinin gerilemesi, faiz getirisi bulunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini azaltarak değerli metale olan ilgiyi artırıyor. Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantısına ilişkin tutanaklarda, bazı yetkililerin ilerleyen süreçte enflasyon baskılarının güçlenmesini önlemek amacıyla bu yıl faiz artırılmasını desteklediği görüldü. ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve Orta Doğu'da artan belirsizlik de enflasyon risklerini gündemde tutuyor.

ONS ALTINDA GÜNCEL SEVİYELER

Ons altın güne 4 bin 525 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 484 doları, en yüksek ise 4 bin 527 doları gördü. Ons altın şu sıralarda 4 bin 497 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın güne 6 bin 971 liradan başladı. Gün içinde 6 bin 914 liraya kadar gerileyen gram altın, 6 bin 979 lirayı gördü. Gram altın şu sıralarda 6 bin 932 liradan alıcı buluyor.

Güncel satış fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 6 bin 936,93 lira

Çeyrek altın: 11 bin 293 lira

Yarım altın: 22 bin 580 lira

Tam altın: 44 bin 410,06 lira

Cumhuriyet altını: 44 bin 994 lira

Gremse altın: 111 bin 365,72 lira

Ons altın: 4 bin 497,23 dolar

Kaynak: Haber Merkezi