ABD-İran Anlaşması Piyasaları Canlandırdı: Altın Haftaya Çok Güçlü Başladı
ABD ve İran arasında çatışmayı sona erdirmeye yönelik ön anlaşma açıklamaları, küresel piyasalarda altını yukarı taşıdı. Altın fiyatları yüzde 2'den fazla yükselerek son haftaların zirvesini gördü. Doların zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki düşüş, değerli metallere talebi artırdı.
Altın, ABD ve İranlı yetkililerin çatışmayı sona erdirmek için ön anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından bugün yüzde 2'nin üstünde yükselişle haftaya başladı.
ANLAŞMA PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ
Anlaşma, petrol fiyatlarını aşağı çekerken enflasyon ve daha yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri de hafifletti.
Spot altın ons başına yüzde 2 artışla 4.304,11 dolara yükseldi ve 9 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 2 yükselerek 4.325,20 dolara çıktı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 6.437,58 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.728,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 21.436,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 41.522,09 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.767,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 104.123,63 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.324,13 dolar
Kaynak: Haber Merkezi