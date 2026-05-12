ABD Enflasyonunda 'Enerji' Şoku: Yıllık Artış Beklentileri Aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentilere paralel artış gösteren Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda ise yüzde 3,7 olan piyasa öngörüsünü aşarak yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

ENFLASYONUN MOTORU AKARYAKIT VE ENERJİ

Nisan ayı verilerinde en çarpıcı kalem enerji sektörü oldu. Aylık artışın yüzde 40’ından fazlası enerji maliyetlerinden kaynaklanırken, enerji endeksi yıllık bazda yüzde 17,9 yükseldi.

Özellikle benzin maliyetlerinde yıllık bazda görülen yüzde 28,4’lük dev artış, Amerikan tüketicisinin yaşam maliyetindeki tırmanışın ana nedeni olarak kaydedildi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA SİNYAL VERIYOR

Gıda ve enerji gibi oynak kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,8 artarak beklentileri (yıllık yüzde 2,7) geride bıraktı. Çekirdek enflasyonun son 7 ayın en yüksek seviyesine çıkması, fiyat artışlarının ekonominin geneline yayıldığına dair endişeleri artırdı.

DİĞER TEMEL KALEMLERDE SON DURUM

Barınma maliyetleri de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. Gıda endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3,2 yükseldi.

Kaynak: AA