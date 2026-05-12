ABD Enflasyonunda 'Enerji' Şoku: Yıllık Artış Beklentileri Aştı

ABD’de nisan ayı enflasyon verileri piyasa beklentilerini aşarak yıllık bazda yüzde 3,8’e tırmandı. Enerji maliyetlerindeki sert yükselişin tetiklediği bu artışla birlikte enflasyon nisanda Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Son Güncelleme:
ABD Enflasyonunda 'Enerji' Şoku: Yıllık Artış Beklentileri Aştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentilere paralel artış gösteren Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda ise yüzde 3,7 olan piyasa öngörüsünü aşarak yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

ENFLASYONUN MOTORU AKARYAKIT VE ENERJİ

Nisan ayı verilerinde en çarpıcı kalem enerji sektörü oldu. Aylık artışın yüzde 40’ından fazlası enerji maliyetlerinden kaynaklanırken, enerji endeksi yıllık bazda yüzde 17,9 yükseldi.

Özellikle benzin maliyetlerinde yıllık bazda görülen yüzde 28,4’lük dev artış, Amerikan tüketicisinin yaşam maliyetindeki tırmanışın ana nedeni olarak kaydedildi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA SİNYAL VERIYOR

Gıda ve enerji gibi oynak kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,8 artarak beklentileri (yıllık yüzde 2,7) geride bıraktı. Çekirdek enflasyonun son 7 ayın en yüksek seviyesine çıkması, fiyat artışlarının ekonominin geneline yayıldığına dair endişeleri artırdı.

DİĞER TEMEL KALEMLERDE SON DURUM

Barınma maliyetleri de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı. Gıda endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3,2 yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Enflasyon
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu
İnşaat Sektöründe 'Maliyet' Baskısı: İşçilik Malzemeyi Geçti İnşaat Sektöründe 'Maliyet' Baskısı, İşçilik Malzemeyi Geçti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ödeme Tarihleri Belli Oldu
Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü' Türkiye’nin Konuştuğu Aleyna Çakır Davasında Yeni İddia: 'Kardeşim Bildikleri Yüzünden Öldürüldü'
Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında Tahran’dan Dünyayı Ayağa Kaldıran Tehdit: Yüzde 90 Uranyum Seçenekler Arasında
İki Gün Önce Doğum Günüydü... Oyuncu Alp Balkan Hayatını Kaybetti 2 Gün Önce Doğum Günüydü! Vefat Etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 15 Bin Sözleşmeli Personel Alınacak Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 15 Bin Sözleşmeli Personel Alınacak