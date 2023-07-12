ABD enflasyonu açıkladı: Altın fiyatları hareketlendi!
ABD'den gelen enflasyon açıklamasıyla altın fiyatları hareketlendi. Gram altının fiyatı 1644 liraya çıktı.
ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gram altın yükselişe geçti. Gramın fiyatı tarihi zirvesini 1644 liraya taşıdı.
ABD'de enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 3'e gerilediği açıklandı.
Altının gram fiyatı, sabah saatlerinde ons altın ve dolar/TL’de yaşanan yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1630 liraya taşırken, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi sonrası zirvesini 1644 liraya yükseltti.
Önemli veri sonrası ons altında yaşanan yükselişin desteğiyle rekor kıran gram altın, saat 17.13 itibarıyla yüzde 1,38 artışla 1644 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 690 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 62 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1622 liradan tamamlamıştı.