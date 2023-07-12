ABD enflasyonu açıkladı: Altın fiyatları hareketlendi!

ABD'den gelen enflasyon açıklamasıyla altın fiyatları hareketlendi. Gram altının fiyatı 1644 liraya çıktı.

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ABD enflasyonu açıkladı: Altın fiyatları hareketlendi! - Resim: 1

ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gram altın yükselişe geçti. Gramın fiyatı tarihi zirvesini 1644 liraya taşıdı.

ABD'de enflasyon haziran ayında yıllık yüzde 3'e gerilediği açıklandı.

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ABD enflasyonu açıkladı: Altın fiyatları hareketlendi! - Resim: 2

Altının gram fiyatı, sabah saatlerinde ons altın ve dolar/TL’de yaşanan yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1630 liraya taşırken, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi sonrası zirvesini 1644 liraya yükseltti. 

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ABD enflasyonu açıkladı: Altın fiyatları hareketlendi! - Resim: 3

Önemli veri sonrası ons altında yaşanan yükselişin desteğiyle rekor kıran gram altın, saat 17.13 itibarıyla yüzde 1,38 artışla 1644 liradan alıcı buldu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 690 lira, Cumhuriyet altını da 11 bin 62 liradan satılıyor.

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ABD enflasyonu açıkladı: Altın fiyatları hareketlendi! - Resim: 4

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1622 liradan tamamlamıştı.

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