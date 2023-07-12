ABD enflasyonu açıkladı: Altın fiyatları hareketlendi!

Altının gram fiyatı, sabah saatlerinde ons altın ve dolar/TL’de yaşanan yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1630 liraya taşırken, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi sonrası zirvesini 1644 liraya yükseltti.