ABD Devinden TCMB Açıklaması: Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek!

ABD'li dev Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna kadar faizde belirleyeceği rotaya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

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ABD Devinden TCMB Açıklaması: Yıl Sonuna Kadar Devam Edecek! - Resim: 1


Morgan Stanley, ekonomik veriler sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atacağı adımlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de politika faizinin yıl sonuna kadar değişmeyeceği yönündeki beklentisini devam ettirdi.

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, ekonomist Hande Küçük tarafından yapılan değerlendirmede, "Bugünkü enflasyon verisi TCMB'nin yönlendirmeleri ve piyasa beklentileri ile büyük ölçüde uyumlu olsa da, hizmet enflasyonunun halen yüksek ve yapışkan seyretmesi ve son enerji fiyat artışlarının potansiyel yansımaları, bize göre TCMB'nin sıkı parasal duruşunu sürdürmesine ve iletişimde sıkılaştırma eğilimini korumasına yol açacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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