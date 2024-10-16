A,B,C,D,E Sınıfı Ehliyeti Olan Herkesi İlgilendiriyor

Şubat ayında yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Yönetmeliği” değişikliği ile B sınıfı ehliyet sahipleri, 125 cc silindir hacmine kadar motosiklet kullanma hakkı elde etti. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu düzenleme, Türkiye genelinde büyük ilgi gördü.

EHLİYET SAHİPLERİNE YENİ DÖNEM

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de yaklaşık 35 milyon ehliyet sahibinin bulunduğunu açıkladı. Son yıllarda bazı ehliyet sınıflarının yaş şartları yeniden düzenlenmişti. Örneğin, D sınıfı ehliyette yaş sınırı 26’dan 24’e indirilirken, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16’ya çekildi.

Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenlemenin detayları netleşmeye başlarken, farklı ehliyet türleri arasında geçişi mümkün kılan bu düzenleme sürücülerde heyecan yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi