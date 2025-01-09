AB Ülkesinden Flaş Vize Kararı: Tarih Verdi, O Uygulama Kalkıyor
AB ülkesinden flaş karar! 2013 yılında başlatılan altın vize uygulamasını tamamen kaldırıyor. 3 Nisan 2025 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıllarca süren tartışmaların ardından İspanya, uluslararası yatırımcılara büyük ilgi gören "altın vize" programına son verme kararı aldı. 2013 yılında başlatılan bu program, ülkede gayrimenkul satın alan veya belirli bir miktarda yatırım yapan yabancılara oturma izni veriyordu. Ancak, son yıllarda ülkede yaşanan konut krizi ve yerel halkın yükselen yaşam maliyetleri, hükümeti bu uygulamayı gözden geçirmeye itti.
ALTIN VİZE UYGULAMASI KALDIRILIYOR
İspanya hükümeti, altın vizenin ülkedeki konut krizini derinleştirdiğini ve yerel halkın ev sahibi olma hayallerini uzaklaştırdığını savunuyor. Özellikle büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde konut fiyatları astronomik seviyelere ulaşırken, yabancı yatırımcılar tarafından satın alınan konutların sayısı hızla artmıştı. Hükümet, bu durumun İspanyol vatandaşlarının alım gücünü düşürdüğünü ve sosyal eşitsizlikleri artırdığını belirtiyor.
3 NİSAN SONRASI BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEK
Yeni yasa ile birlikte, 3 Nisan 2025 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Ancak, daha önce başvurusu yapılmış olan veya başvuru süreci devam eden kişiler, bu haktan yararlanmaya devam edebilecekler.