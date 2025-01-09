AB Ülkesinden Flaş Vize Kararı: Tarih Verdi, O Uygulama Kalkıyor

3 NİSAN SONRASI BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEK

Yeni yasa ile birlikte, 3 Nisan 2025 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Ancak, daha önce başvurusu yapılmış olan veya başvuru süreci devam eden kişiler, bu haktan yararlanmaya devam edebilecekler.