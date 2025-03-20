986 TL'ye Satılıyordu! Kısa Süreliğine Bedava Oldu
Xbox'tan oyunseverlere büyük fırsat! 986 TL değerindeki 2 oyun kısa süreliğine bedava oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Oyun fiyatlarının giderek arttığı günümüzde, Xbox Free Play Days etkinliği kapsamında oyunseverlere özel yeni bir kampanya başlattı. Etkinlik süresince, toplam 986 TL değerindeki 2 oyun kısa süreliğine ücretsiz erişime açıldı. İşte detaylar...
İŞTE ÜCRETSİZ OYUNLAR
The Elder Scrolls Online – Tüm Xbox kullanıcılarına açık, abonelik gerektirmiyor
Unknown 9: Awakening – Abonelik gerekmeksizin iki saatlik deneme süresiyle oynanabilir
OYUNLARIN GÜNCEL FİYATLARI
The Elder Scrolls Online – 112,50 TL
Unknown 9: Awakening – 874,50 TL
Fiyatlar Xbox mağazasına aittir ve diğer platformlarda farklılık gösterebilir.
ÜCRETSİZ OYUN KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECEK?
Session Skate Sim oyununun ücretsiz kampanyası 16 Mart'ta sona erdi. Ancak The Elder Scrolls Online – 20 Mart’a kadar, Unknown 9: Awakening – 16 Mart’a kadar geçerli olacak. Xbox kullanıcıları, kampanyadan yararlanmak için bu süreler içinde oyunları kütüphanelerine ekleyerek oynayabilirler. Oyunseverler için kaçırılmayacak bu fırsat, Xbox’ın sunduğu avantajlardan biri olarak dikkat çekiyor.