986 TL'ye Satılıyordu! Kısa Süreliğine Bedava Oldu

OYUNLARIN GÜNCEL FİYATLARI

The Elder Scrolls Online – 112,50 TL

Unknown 9: Awakening – 874,50 TL

Fiyatlar Xbox mağazasına aittir ve diğer platformlarda farklılık gösterebilir.

ÜCRETSİZ OYUN KAMPANYASI NE ZAMAN BİTECEK?

Session Skate Sim oyununun ücretsiz kampanyası 16 Mart'ta sona erdi. Ancak The Elder Scrolls Online – 20 Mart’a kadar, Unknown 9: Awakening – 16 Mart’a kadar geçerli olacak. Xbox kullanıcıları, kampanyadan yararlanmak için bu süreler içinde oyunları kütüphanelerine ekleyerek oynayabilirler. Oyunseverler için kaçırılmayacak bu fırsat, Xbox’ın sunduğu avantajlardan biri olarak dikkat çekiyor.