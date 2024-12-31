95 Bin Liraya Bahçeli Ev Fırsatı! Çabuk Davranan Tapuyu Kapacak
Son yıllarda prefabrik evlere artan ilgi, uygun fiyatlı arsa taleplerini de beraberinde getirdi. Bahçeli ev hayali kuran vatandaşlar için müjdeli haber Konya'dan geldi.
Konya Ilgın Belediyesi, prefabrik ev yapımına uygun 95 bin lira başlangıç fiyatıyla 776 metrekarelik arsaları satışa sundu.
51 GAYRİMENKUL SATIŞA ÇIKTI
Toplamda 51 gayrimenkulün ihale yöntemiyle satışa çıkarılacağını duyuran belediye, ihalenin 15 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Listede prefabrik ev yapımına uygun arsaların yanı sıra tarla niteliğindeki gayrimenkuller de yer alıyor.
BAHÇELİ EV SAHİBİ OLMAK ARTIK DAHA KOLAY
Son yıllarda popüler hale gelen prefabrik evler, uygun maliyetleri ve hızlı kurulumu nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bu arsalar sayesinde 500-600 bin lira gibi bir bütçeyle bahçeli bir eve sahip olma fırsatı doğuyor.
FIRSATIN DETAYLARI BELLİ OLDU
Ilgın Belediyesi’nin sunduğu bu fırsat, hem yatırım yapmak isteyenler hem de doğayla iç içe bir yaşam sürmeyi hayal edenler için önemli bir alternatif sunuyor.
Satışa çıkarılan arsalarla ilgili detaylı bilgiye belediyenin resmi internet sitesi veya ilgili birimlerden ulaşılabilecek.
Uygun fiyatlı arsalar için ihale tarihi 15 Ocak 2025 olarak belirlendi.