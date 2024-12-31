95 Bin Liraya Bahçeli Ev Fırsatı! Çabuk Davranan Tapuyu Kapacak

FIRSATIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Ilgın Belediyesi’nin sunduğu bu fırsat, hem yatırım yapmak isteyenler hem de doğayla iç içe bir yaşam sürmeyi hayal edenler için önemli bir alternatif sunuyor.

Satışa çıkarılan arsalarla ilgili detaylı bilgiye belediyenin resmi internet sitesi veya ilgili birimlerden ulaşılabilecek.

Uygun fiyatlı arsalar için ihale tarihi 15 Ocak 2025 olarak belirlendi.