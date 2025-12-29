93 Bin TL'lik Devlet Desteği İçin Geri Sayım Başladı: Son 3 Gün

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) 2025 yılına ait en yüksek devlet katkısını almak isteyenler için geri sayım başladı. Yıl bitmeden ödeme yapan katılımcılar, yatırdıkları tutarın yüzde 30’u oranında ve üst sınır olarak 93 bin lirayı aşan devlet katkısından yararlanma imkânına sahip olacak.

Türkiye’de milyonlarca kişinin bulunduğu BES, 2025 yılında da önemli bir avantaj sunmaya devam ediyor. Aralık ayının sonuna yaklaşılırken, katılımcılar devlet katkısından üst limitten yararlanabilmek için ödemelerini tamamlama telaşına girdi.

DEVLET, KATILIM TUTARININ YÜZDE 30’U KADAR DESTEK VERİYOR

Bireysel emekliliği teşvik etmek amacıyla uygulanan sistemde devlet, yatırılan katkı payının yüzde 30’u kadar ilave destek sağlıyor. Örneğin sisteme 1.000 TL yatıran bir katılımcının hesabına 300 TL de devlet katkısı ekleniyor ve toplam birikim 1.300 TL’ye yükseliyor.

DEVLET KATKISINDA ÜST LİMİT UYGULAMASI

Devlet katkısı sınırsız değil. Mevzuata göre katkı tutarı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30’u ile sınırlandırılıyor. 2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 TL olduğu için, yıl boyunca toplam 312.060 TL ödeme yapan bir katılımcı en fazla 93.618 TL devlet katkısından yararlanabiliyor. Aylık 26.005 TL ödeme yapanlar bu limite yıl içinde ulaşmış sayılıyor.

EKSİK YATIRANLAR İÇİN TAMAMLAMA ŞANSI

Devlet katkısı üst limitine henüz ulaşmamış olan katılımcılar için de yıl sonuna kadar fırsat sürüyor. Eksik kalan tutar, tek seferde yatırılarak üst sınıra kadar tamamlanabiliyor. Sisteme yeni katılacak kişiler de aynı şekilde ödeme yaparak devlet katkısından maksimum düzeyde faydalanabiliyor.

AİLE BİREYLERİ ADINA DA BES YAPTIRILABİLİYOR

BES yalnızca kişinin kendisi için değil, aile bireyleri adına da yapılabiliyor. Üç kişilik bir ailede her birey için üst limitten ödeme yapılması durumunda toplam devlet katkısı 280 bin TL’nin üzerine çıkabiliyor.

DAHA DÜŞÜK TUTAR YATIRANLAR DA KAZANIYOR

Yüksek meblağ yatırma imkânı olmayanlar da sistemden yararlanabiliyor. Örneğin 100 bin TL katkı payı yatıran bir katılımcı, yaklaşık 30 bin TL devlet desteği elde edebiliyor.

ÖDEME YÖNTEMİNE DİKKAT: KREDİ KARTI TUZAĞI

Uzmanlar, ödeme yönteminin kritik olduğuna dikkat çekiyor. Nakit ödemeler anında sisteme yansırken, kredi kartıyla yapılan işlemlerde valör nedeniyle işlem tarihi yıl sonrasına sarkabiliyor. Bu durumda ilgili yılın devlet katkısından yararlanma hakkı kaybedilebiliyor.

BES’te 2025 yılına ait üst limitten devlet katkısı almak isteyenler için son 3 güne girildi. Uzmanlar, ödemelerin geciktirilmemesini ve mümkünse nakit yapılmasını öneriyor; yıl bitmeden yapılacak her ödemenin, yüzde 30 devlet katkısıyla önemli bir ek kazanç sağlayacağına dikkat çekiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi