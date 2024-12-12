90 Yıllık Türk Devinin Fabrikaları İcradan Satışa Çıkarıldı! Sektörde Taşlar Yerinden Oynadı

SEKTÖRDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Isparta'nın tekstil sektöründeki en başarısız markalarından birinin bu durumda düşüşü, şehirlerde büyük yankı uyandırdı. Hem yerel ekonomi hem de istihdam açısından önemli bir yere sahip olan İpliksan'ın fabrikalarının gelecekleri, bölgedeki ilgi çekici yerler yer alıyor.

Şirket içi icra işleri ile ilgili gelişmeler, tekstil sektörünün genel durumu hakkında önemli bir tablo sunuyor. Açık artırma sonucu İpliksan'ın üretim tesislerinin yeni bir yatırımcıyla faaliyetine devam edilip edilmeyeceği merakla takip ediliyor.