90 Yıllık Türk Devinin Fabrikaları İcradan Satışa Çıkarıldı! Sektörde Taşlar Yerinden Oynadı
Türkiye’nin tekstil sektöründe 90 yıllık geçmişe sahip önemli markalarından biri olan İpliksan İplik Sanayi A.Ş., ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2 fabrikasını icra yoluyla satışa çıkarmak zorunda kaldı.
1930'lu yıllarda Gürkan Ailesi tarafından kurulan ve uzun yıllar Isparta'nın en önemli tekstil tesislerinden biri olarak faaliyet gösteren İpliksan, ekonomik zorluklara karşı ayakta kalmakta güçlük çekiyor. Borçlu olduğu banka, alacaklarını tahsil etmek için fabrikaların icradan satılmasını talep etti.
MUHAMMEN BEDEL TARTIŞMALARI
Bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemeler sonucu, fabrikalar için 370 milyon TL muhammen bedeli belirlendi. Ancak İpliksan'ın avukatları, bu bedelin gerçek değerlerini yansıtmadığı itirazda bulundu. İtirazın sonucunda değişiklik olup olmayacağı merakla bekleniyor.
SATIŞ TARİHLERİ VE KOŞULLAR BELLİ OLDU
Fabrikaların açık artırma usulüyle yapılacak ilk satışının 11 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Satışta, İpliksan'ın markaları için ayrı bir ihale düzenleneceği ve markaların toplam muhammen bedelinin 2 milyon 950 bin TL olduğu belirlendi. İlk açık artırmada alıcı bulunamazsa ikinci satış 18 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.
SEKTÖRDE DENGELER DEĞİŞİYOR
Isparta'nın tekstil sektöründeki en başarısız markalarından birinin bu durumda düşüşü, şehirlerde büyük yankı uyandırdı. Hem yerel ekonomi hem de istihdam açısından önemli bir yere sahip olan İpliksan'ın fabrikalarının gelecekleri, bölgedeki ilgi çekici yerler yer alıyor.
Şirket içi icra işleri ile ilgili gelişmeler, tekstil sektörünün genel durumu hakkında önemli bir tablo sunuyor. Açık artırma sonucu İpliksan'ın üretim tesislerinin yeni bir yatırımcıyla faaliyetine devam edilip edilmeyeceği merakla takip ediliyor.