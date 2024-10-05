90 Bin Liraya Satılmıştı! Gerçek Değeri Dudak Uçuklattı

2 bin sterlinin biraz üzerinde bir fiyata alınan bir tablonun gerçeği şaşırttı. Tablo, uzun zamandır kayıp olan bir sanat eseri olduğu belirlendi. Tablonun gerçek değeri ortaya çıktı.

Kaynak: BBC

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90 Bin Liraya Satılmıştı! Gerçek Değeri Dudak Uçuklattı - Resim: 1

BBC’nin haberine göre, Lincoln’lü sanatçı David Taylor, bölgesel bir müzayede evinde satın alınan bir tabloyu incelediğinde, eserin uzman ellerden çıktığını fark etti. Daha yakından incelemek için tabloyu çerçevesinden çıkardığında ise şaşırtıcı bir keşif yaptı. Tablo, Kanada’nın en ünlü kadın empresyonist sanatçılarından Helen McNicoll’un imzasını taşıyordu.

Kaynak: BBC

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