90 Bin Liraya Satılmıştı! Gerçek Değeri Dudak Uçuklattı

BBC’nin haberine göre, Lincoln’lü sanatçı David Taylor, bölgesel bir müzayede evinde satın alınan bir tabloyu incelediğinde, eserin uzman ellerden çıktığını fark etti. Daha yakından incelemek için tabloyu çerçevesinden çıkardığında ise şaşırtıcı bir keşif yaptı. Tablo, Kanada’nın en ünlü kadın empresyonist sanatçılarından Helen McNicoll’un imzasını taşıyordu.

Kaynak: BBC