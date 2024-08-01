90 Bin Lira Ödeyene Anahtar Teslim Edilecek! Müstakil Ev İçin Devlet Desteği Verilecek

DEVLET DESTEĞİ VERİLİYOR

Prefabrik ev inşa etme maliyetinin bir kısmı, belirli koşulları sağlayanlar için devlet tarafından karşılanmakta. Ancak, bu destek için oldukça kapsamlı şartlar aranıyor.

Öncelikle, başvuracak kişilerin ihtiyaç sahibi olması ve belirli ek koşulları karşılaması şart. Bu şartları sağlayanlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 300.000 TL'lik prefabrik ev yardımından faydalanabilir.