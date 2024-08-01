90 Bin Lira Ödeyene Anahtar Teslim Edilecek! Müstakil Ev İçin Devlet Desteği Verilecek
Prefabrik ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlara yönelik devlet destekli kampanyalara bir yenisi eklendi. Özellikle büyükşehirlerin dışında kalan bölgelerde talep patlaması yaşanan prefabrik evler, devlet desteği ile 90 bin liraya tamamlanabilecek. İşte Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilendirme mesajlarıyla, prefabrik ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara sunulacak imkanlar...
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, konut kiralarının ve fiyatlarının hızla artmasına neden olurken, bu durum dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini giderek imkansız bir hale getiriyor.
Büyükşehirlerde düşük maaşları ve yüksek kiralar nedeniyle kiralık ev bulmakta dahi zorlanan milyonlarca insan, ev sahibi olabilmenin tek alternatif yolunu 'prefabrik ev' modasına katılmakta buldu.
Her ne kadar ilk aşamada prefabrik eve ilgi duyan insanların tek ortak noktası bu tip evleri ekonomik bulmaları olsa da, bu alanda inceleme yapanlar, prefabrik evlerin birçok farklı avantaja sahip olduğuna şahit olmakta.
Prefabrik evler, aynı zamanda günümüz teknolojisinde bir evi inşa etmenin bilinen en kolay yolu olarak göze çarpmakta ve bu durum işçilik maliyetini neredeyse sıfıra düşürmekte.
ARSA TAPUSU OLANLAR İÇİN SUDAN UCUZ
Prefabrik evler, bütçenize uygun bir konut seçeneği sunabilir. Ancak, tercih yapmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı hususlar var. Öncelikle, evinizi yerleştireceğiniz arsanın size ait olması, prefabrik evin maliyetini sudan ucuz hale dönüştürüyor.
Bu nedenle, arsa maliyeti olmayan genellikle şehir dışı bölgeler, prefabrik ev sahipleri tarafından tercih edilmekte.
Özellikle son yıllarda Milli Emlak tarafından satışa sunulan ve Türkiye'nin 81 ilinde, çok uygun fiyata satışı yapılan arsalar, prefabrik ev inşa etmek isteyenler için bir cazibe merkezi haline dönüşmüş durumda.
Şehir merkezlerinde uygun arsa bulmanın imkansız oluşu, kırsal veya kent çeperlerindeki bölgelerin değerlendirilmesine yol açmakta.
Arsa sorununu çözenler için prefabrik evin kalan kısmı ise adeta çocuk oyuncağı.
DEVLET DESTEĞİ VERİLİYOR
Prefabrik ev inşa etme maliyetinin bir kısmı, belirli koşulları sağlayanlar için devlet tarafından karşılanmakta. Ancak, bu destek için oldukça kapsamlı şartlar aranıyor.
Öncelikle, başvuracak kişilerin ihtiyaç sahibi olması ve belirli ek koşulları karşılaması şart. Bu şartları sağlayanlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 300.000 TL'lik prefabrik ev yardımından faydalanabilir.
Oldukça zor şartlarda verilen bu yardım, tüm gereklilikleri taşıyanlar için prefabrik ev inşasını maliyetsiz bir hale dönüştürebiliyor.
PREFABRİK EV YAPTIRMAK İÇİN İZİN ALMAK ŞART MI?
Prefabrik evler hakkında yaygın olarak yanlış anlaşılan birkaç konu var. Öncelikle, prefabrik evlerin herhangi bir araziye kurulabileceği yanılgısı mevcut değil. Prefabrik evlerin kurulabileceği arazilerde, betonarme evlerin yapımı için geçerli olan imar şartları da geçerlidir.
İmara aykırı olarak prefabrik ev inşa edenler, evlerinin yıkılmasının yanı sıra ciddi para cezalarıyla da karşı karşıya kalabilirler. Bu tür bir durumla karşılaşmamak için, arazinin bulunduğu belediyenin imar müdürlüğünden gerekli bilgilerin alınması önemlidir.
PREFABRİK EVLERDE KAMPANYALI FİYATLAR!
Prefabrik evlerin fiyatları, kullanılan malzeme kalitesinden işçilik detaylarına kadar pek çok faktöre bağlı olarak değişir. Bu sebeple fiyatlar aralıkları değişiklik gösterebilir. Doğru bir tercih yapmak için öncelikle detaylı araştırmalar yapılmalı ve güvenilir bir firma ile anlaşma sağlanmalıdır.
Örneğin, 70 metrekarelik, tek katlı, 2+1 bir prefabrik evin fiyatı 389.900 TL olarak belirlenmiş. Ancak, devletten alınacak 300.000 TL destekle bu evin maliyeti 89.900 TL'ye düşebilir. Bu destekten faydalananlar, sadece 89.900 TL ödeyerek müstakil bir eve sahip olabilir.